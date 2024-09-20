إسرائيل تواصل التوغل في رفح

غزة (الاتحاد)

قال مسعفون إن القوات الإسرائيلية قتلت 27 فلسطينياً على الأقل في قصف بالدبابات والطائرات لمناطق في شمال ووسط قطاع غزة أمس، بينما واصلت الدبابات تقدمها في شمال غرب رفح.

وذكر مسؤولون بقطاع الصحة في غزة أن قصف الدبابات الإسرائيلية أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في مخيم النصيرات للاجئين في وسط القطاع، كما سقط قتلى آخرون في غارة جوية على منزل في مدينة غزة.

وفي بلدة بيت حانون في الشمال، قال مسعفون إن ضربة إسرائيلية لسيارة قتلت وأصابت عدداً من الفلسطينيين.

وفي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث ينفذ الجيش الإسرائيلي عمليات منذ مايو، قال سكان إن الدبابات واصلت تقدمها في المنطقة الشمالية الغربية بدعم من الطائرات.

ووفقاً لسكان ووسائل إعلام، سمع دوي إطلاق نار كثيف وانفجارات في المناطق الشرقية من المدينة، حيث فجرت القوات الإسرائيلية عدة منازل.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته التي تنفذ عمليات في رفح قتلت في الأسابيع الماضية مئات المسلحين الفلسطينيين، ووجدت أنفاقاً ومتفجرات ودمرت بنى تحتية عسكرية.