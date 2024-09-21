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3 ولايات تبدأ التصويت المبكر في انتخابات الرئاسة الأميركية

3 ولايات تبدأ التصويت المبكر في انتخابات الرئاسة الأميركية
21 سبتمبر 2024 12:13

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها لبدء عمليات التصويت المبكر في ثلاث ولايات أميركية هي فيرجينيا ومينيسوتا وساوث داكوتا يوم الجمعة، ليبدأ بذلك موسم انتخابات الرئاسة الأميركية رسمياً في الولايات المتحدة.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها شبكات تلفزيونية أميركية على الإنترنت اصطفاف الناخبين في ولاية فيرجينيا للإدلاء بأصواتهم.

ومن المقرر أن يستمر عمل مراكز التصويت المبكر في الولاية حتى الثاني من نوفمبر المقبل.

كما أتاحت ولايتا مينيسوتا وساوث داكوتا الفرصة أمام الناخبين، اعتباراً من يوم الجمعة، للإدلاء بأصواتهم شخصياً من خلال طريقة مختلفة، حيث أن الولايتين من بين 23 ولاية تسمح للناخبين بتسليم أصواتهم الغيابية شخصياً إلى مكاتب الانتخابات أو المواقع المحددة الأخرى بدلاً من إرسالها بالبريد.

وبعدما أصبح التصويت المبكر شائعاً في العقد الماضي، توقع الخبراء أن عدداً كبيراً من الناخبين سيدلون بأصواتهم مبكراً في موسم الانتخابات العام الجاري.

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يذكر أنه خلال انتخابات عام 2020، أدلى أكثر من 69 % من الناخبين بأصواتهم في الانتخابات إما من خلال الاقتراع عبر البريد أو التصويت الشخصي المبكر، وفقاً لبيانات الانتخابات التي جمعها مختبر علوم بيانات الانتخابات التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

 

المصدر: وكالات
الانتخابات الرئاسية
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