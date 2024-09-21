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قتلى وجرحى في هجوم على مدينة أوكرانية

الشرطة الأوكرانية تتفقد آثار قصف ومعارك
21 سبتمبر 2024 16:51

قال سيرهي ليساك حاكم "كريفي ريه" في وسط أوكرانيا، اليوم السبت، إن ضربة صاروخية على المدينة أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص.
وأضاف ليساك، على تطبيق تلغرام "مرة أخرى، هجوم على كريفي ريه. عندما كان سكان المدينة نائمين".
وقال إن ثلاثة آخرين أصيبوا بجروح متوسطة ونقلوا إلى المستشفى.
وأضاف الحاكم أيضا أن مبان تعرضت لأضرار جراء الهجوم.
وتابع أن البحث عن ناجين مستمر.
تقع "كريفي ريه" على بعد نحو 65 كيلومترا من أقرب منطقة تسيطر عليها روسيا، وهي مدينة رئيسية لإنتاج الصلب تتعرض لضربات جوية بشكل متكرر، كما أنها مسقط رأس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

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