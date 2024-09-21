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زيلينسكي يدلي بتصريح بشأن الأسلحة بعيدة المدى

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
21 سبتمبر 2024 17:33

أدلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بتصريحات بشأن مسألة استخدام أسلحة غربية بعيدة المدى من أجل قصف مواقع داخل الأراضي الروسية.
وقال الرئيس زيلينسكي إنه لم يحصل بعد على "إذن" من واشنطن ولندن بقصف روسيا باستخدام تلك الأسلحة التي وفرتها الدول الغربية لبلاده خشية "تصعيد" الوضع.
كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حذّر من أن قرارا مماثلا سيعني أن "دول (حلف شمال الأطلسي) الناتو في حالة حرب مع روسيا".
وقال زيلينسكي لصحافيين "لم تمنحنا أميركا ولا المملكة المتحدة الإذن لاستخدام هذه الأسلحة على الأراضي الروسية". وبالتالي، لن تقدم كييف على ذلك.
وأضاف "أعتقد أنهم يخشون تصعيدا (للأعمال الحربية)".
ويزود الحلفاء الغربيون أوكرانيا بالأسلحة.
وتطالب أوكرانيا بالحصول على إذن لضرب العمق الروسي بصواريخ بعيدة المدى، لكن الغرب، خصوصا الرئيس الأميركي جو بايدن، يخشى رد فعل روسيا.
من جهة أخرى، قال زيلينسكي إن المساعدات العسكرية "تسارعت" منذ مطلع سبتمبر الجاري، فيما يكافح جيش بلاده لإبطاء تقدم القوات الروسية في شرق البلاد.
وأضاف "نحن سعداء، ونشعر بتأثير ذلك".

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المصدر: وكالات
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