الأحد 22 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أوكرانيا تعلن قصف منشأتين عسكريتين في روسيا

انفجار جراء استهداف أحد المستودعين في روسيا
21 سبتمبر 2024 17:51

أعلنت أوكرانيا، اليوم السبت، أنها قصفت مستودعين عسكريين يستخدمان بشكل خاص لتخزين الذخائر في جنوب وغرب روسيا، أحدهما موقع "رئيسي" للخدمات اللوجستية للقوات الروسية.
أظهرت الصور، المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الروسية، انفجارات ضخمة وسحبا هائلة من الدخان.
كانت السلطات الإقليمية في كراسنودار (جنوب غرب) أمرت، في وقت سابق، بعمليات إجلاء بعد اندلاع حريق تسببت به طائرة أوكرانية مسيرة، وقالت سلطات تفير (غرب) أيضا إنها تعرضت لهجوم.
وقصف الجيش الأوكراني وأجهزة الأمن، مستودع "تيخوريتسك" في منطقة كراسنودار، بحسب بيان نشر على تطبيق "تلغرام".
وقال الجيش الأوكراني إن المستودع واحد من "أكبر ثلاث قواعد لتخزين الذخيرة" و"موقع رئيسي" للخدمات اللوجستية للقوات الروسية.
وأعلنت كييف أيضا أنها ضربت ترسانة في قرية "أوكتيابرسكي" في منطقة تفير، ما أدى إلى "حريق وانفجار".
الأربعاء، أعلنت أوكرانيا تدمير مستودع للصواريخ البالستية والقنابل الجوية وذخائر مدفعية في منطقة تفير الروسية في "توروبيتس" على بعد حوالى 400 كيلومتر شمال غرب العاصمة موسكو.
من جهتها، أفادت السلطات الإقليمية في تفير عن "هجوم كبير بطائرات بدون طيار"، موضحة، عبر تطبيق "تلغرام"، أنّه "تمّ إخماد حريق في المكان الذي سقط فيه حطام مسيّرة" في "توروبيتس"، من دون ذكر مستودع الأسلحة.

أخبار ذات صلة
إعلان "حال الطوارئ" في مدينة روسية إثر هجوم
زيلينسكي يدلي بتصريح بشأن الأسلحة بعيدة المدى
المصدر: وكالات
قصف
كراسنودار
مستودع
منشأة عسكرية
آخر الأخبار
الأرصاد
علوم الدار
"الوطني للأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت في الدولة
اليوم 08:38
أرشيفية
الأخبار العالمية
إجلاء 1500شخص في كوريا بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية
اليوم 08:30
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال بقوة 6 درجات يهز الأرجنتين
اليوم 08:16
تصاعد الدخان من موقع غارة إسرائيلية استهدفت منطقة جبل الريحان في جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تحذر من الخطر المحدق بلبنان
اليوم 01:32
كامالا هاريس لدى وصولها لتجمع انتخابي في ماديسون بولاية ويسكونسن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
حملة هاريس تنفق 3 أمثال حملة ترامب في أغسطس
اليوم 01:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©