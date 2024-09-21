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تشكيل حكومة جديدة في فرنسا

رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه
21 سبتمبر 2024 22:11

أُعلن في فرنسا، مساء اليوم السبت، عن تشكيل حومة يمينية جديدة بعد أكثر من شهرين على تنظيم انتخابات نيابية مبكرة.
وأعلن أليكسي كولر الأمين العام للإليزيه (الرئاسة الفرنسية) تشكيل الحكومة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء ميشال بارنييه، بعد 11 أسبوعا من انتخابات برلمانية غير حاسمة.
ستكون المهمة الرئيسية الأولى لحكومة بارنييه، الذي تم تعيينه قبل ما يزيد قليلاً عن أسبوعين، هي تقديم خطة ميزانية 2025 لمعالجة الوضع المالي لفرنسا، والذي وصفه رئيس الوزراء هذا الأسبوع بأنها "خطيرة للغاية".
وهي حكومة يمينية تضم 39 وزيرا.
وأسندت إلى الوسطي جان نويل بارو حقيبة الخارجية والمحافظ برونو روتايو حقيبة الداخلية، وتولى أنطوان أرمان وزارة المالية ويظل سيباستيان لوكورنو، وزيرا للدفاع.
وستعقد الحكومة أول اجتماعاتها عصر الاثنين في الإليزيه.

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المصدر: وكالات
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