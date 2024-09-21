الأحد 22 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب يرد على تحد وجهته له منافسته هاريس

ترامب يحمل إحدى حفيداته خلال تجمع انتخابي
21 سبتمبر 2024 23:30

سارع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة، اليوم السبت، إلى الرد على دعوة للمشاركة في مناظرة تلفزيونية ثانية تحدته بها منافسته المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي.
ورفض ترامب دعوة منافسته. وقال، خلال تجمع انتخابي في ولاية كارولاينا الشمالية "لقد فات الأوان لإجراء مناظرة جديدة. لقد بدأ التصويت"، في إشارة إلى الاقتراع المبكر الذي انطلق في ثلاث ولايات أمس الجمعة، هي فرجينيا ومينسوتا وداكوتا الجنوبية.
وردا على سؤال عن قبول هاريس لدعوة (سي.إن.إن) ودعوتها منافسها المشاركة، أشار متحدث باسم ترامب إلى تصريحات سابقة للمرشح الجمهوري قال فيها إنه لن يشارك في أي مناظرة أخرى.
كانت هاريس تحدّت ترامب، بدعوته إلى مناظرة جديدة على شبكة "سي ان ان" هذه المرة في 23 أكتوبر المقبل، أي قبل أيام من الانتخابات المقرّرة في الخامس من نوفمبر.
وقال فريق حملة هاريس في بيان إنّ "نائبة الرئيس جاهزة لمواجهة دونالد ترامب مجدّدا على المنصة".
وأظهرت استطلاعات رأي أن المرشحة الديمقراطية فازت في المناظرة السابقة التي جرت في العاشر من سبتمبر الجاري.
غير أنّ ذلك لم يمنع ترامب من التأكيد أنّه "الفائز" في تلك المناظرة، مهاجما انحياز الصحافيَين اللذين أدارا المناظرة على شبكة "ايه بي سي".
وأكد ترامب، يومها، أنّه "لن تكون هناك مناظرة ثالثة"، في إشارة إلى المناظرة التلفزيونية التي تواجه خلالها مع الرئيس جو بايدن عندما كان مرشحا للانتخابات في يونيو، وإلى المناظرة مع نائبة الرئيس.
وبعد أسابيع قليلة من المناظرة، أعلن بايدن انسحابه من السباق الانتخابي لصالح نائبته هاريس.

أخبار ذات صلة
حملة هاريس تنفق 3 أمثال حملة ترامب في أغسطس
هاريس تتحدى منافسها ترامب
المصدر: وكالات
دونالد ترامب
كامالا هاريس
مناظرة تلفزيونية
الانتخابات الرئاسية الأميركية
التحدي
آخر الأخبار
الأرصاد
علوم الدار
"الوطني للأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت في الدولة
اليوم 08:38
أرشيفية
الأخبار العالمية
إجلاء 1500شخص في كوريا بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية
اليوم 08:30
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال بقوة 6 درجات يهز الأرجنتين
اليوم 08:16
تصاعد الدخان من موقع غارة إسرائيلية استهدفت منطقة جبل الريحان في جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تحذر من الخطر المحدق بلبنان
اليوم 01:32
كامالا هاريس لدى وصولها لتجمع انتخابي في ماديسون بولاية ويسكونسن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
حملة هاريس تنفق 3 أمثال حملة ترامب في أغسطس
اليوم 01:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©