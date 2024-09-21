ترامب يرد على تحد وجهته له منافسته هاريس

سارع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة، اليوم السبت، إلى الرد على دعوة للمشاركة في مناظرة تلفزيونية ثانية تحدته بها منافسته المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي.

ورفض ترامب دعوة منافسته. وقال، خلال تجمع انتخابي في ولاية كارولاينا الشمالية "لقد فات الأوان لإجراء مناظرة جديدة. لقد بدأ التصويت"، في إشارة إلى الاقتراع المبكر الذي انطلق في ثلاث ولايات أمس الجمعة، هي فرجينيا ومينسوتا وداكوتا الجنوبية.

وردا على سؤال عن قبول هاريس لدعوة (سي.إن.إن) ودعوتها منافسها المشاركة، أشار متحدث باسم ترامب إلى تصريحات سابقة للمرشح الجمهوري قال فيها إنه لن يشارك في أي مناظرة أخرى.

كانت هاريس تحدّت ترامب، بدعوته إلى مناظرة جديدة على شبكة "سي ان ان" هذه المرة في 23 أكتوبر المقبل، أي قبل أيام من الانتخابات المقرّرة في الخامس من نوفمبر.

وقال فريق حملة هاريس في بيان إنّ "نائبة الرئيس جاهزة لمواجهة دونالد ترامب مجدّدا على المنصة".

وأظهرت استطلاعات رأي أن المرشحة الديمقراطية فازت في المناظرة السابقة التي جرت في العاشر من سبتمبر الجاري.

غير أنّ ذلك لم يمنع ترامب من التأكيد أنّه "الفائز" في تلك المناظرة، مهاجما انحياز الصحافيَين اللذين أدارا المناظرة على شبكة "ايه بي سي".

وأكد ترامب، يومها، أنّه "لن تكون هناك مناظرة ثالثة"، في إشارة إلى المناظرة التلفزيونية التي تواجه خلالها مع الرئيس جو بايدن عندما كان مرشحا للانتخابات في يونيو، وإلى المناظرة مع نائبة الرئيس.

وبعد أسابيع قليلة من المناظرة، أعلن بايدن انسحابه من السباق الانتخابي لصالح نائبته هاريس.