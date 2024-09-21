زيلينسكي: لم نحصل على موافقة لاستخدام أسلحة بعيدة المدى

كييف (وكالات)

أكّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه لم يحصل بعد على إذن من واشنطن ولندن لاستخدام صواريخ بعيدة المدى ضد روسيا خشية «تصعيد» الوضع.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حذّر من أن قراراً كهذا سيعني أن «دول حلف شمال الأطلسي الناتو في حالة حرب مع روسيا». وقال زيلينسكي أمس «لم تمنحنا أميركا ولا المملكة المتحدة الإذن لاستخدام هذه الأسلحة على الأراضي الروسية» وبالتالي لن تقدم كييف على ذلك، مضيفاً «أعتقد أنهم لا يريدون تصعيد الأعمال الحربية».

وتطالب أوكرانيا بالحصول على إذن لضرب العمق الروسي بصواريخ بعيدة المدى، لكن الغرب، خصوصاً الرئيس الأميركي جو بايدن، يرفضون الخطوة.

من جهة أخرى قال زيلينسكي، إن المساعدات العسكرية «تسارعت» منذ مطلع سبتمبر، وأضاف «نحن سعداء، ونشعر بتأثير ذلك».

ووقع زيلينسكي، مشروع قانون مرره البرلمان يقضي بزيادة مخصصات الجيش ودعمه في خوض القتال ضد الهجوم الروسي. وقالت وسائل إعلام محلية أمس، إن القانون الجديد يزيد الإنفاق العسكري، بواقع 12 مليار دولار. وسيتم تمويل هذه الزيادة بقروض وضرائب وزيادة في الرسوم على التبغ والوقود. ومن المقرر استخدام هذه الزيادة لدفع بدلات أفراد الجيش في الخطوط الأمامية هذا الشهر. وكان البرلمان الأوكراني، قد مرر ميزانية تكميلية، الأربعاء الماضي، للوفاء بالتزامات الحرب المستمرة، وتلك الميزانية ستزيد الإنفاق، بواقع حوالي 13% إلى ما يعادل أكثر من 90.5 مليار دولار وهو رقم قياسي لأوكرانيا.

إلى ذلك، قال الرئيس الأوكراني، إنه سوف يقدم «خطة النصر» الأوكرانية للرئيس الأميركي جو بايدن والمرشحين الرئاسيين الأسبوع المقبل، ومن ثم إعلانها بشكل عام للحلفاء وآخرين، مضيفاً «خطة النصر، يمكن أن تسهم في عقد اجتماعات دبلوماسية مستقبلية مثمرة بشكل أكبر مع روسيا، ويجب أن تراها روسيا». وأضاف أن الخطوط العريضة للمقترح تشمل ضمان مكانة أوكرانيا في «الهندسة الأمنية» العالمية لتعزيز قدراتها التسليحية وتطورها الاقتصادي. وذكر أنه يسعى لعقد محادثات مع روسيا في إطار هذه الخطة لكنه لم يقدم تفاصيل.

إجلاء

في غضون ذلك، تم إجلاء نحو 1200 شخص في منطقة كراسنودار بجنوب روسيا بعد أن تسبب ما وصفه مسؤولون محليون بأنه حطام من طائرة بدون طيار أوكرانية، تم إسقاطها، في اندلاع حريق هائل في مستودع للذخيرة. وامتد الحريق إلى «أجسام متفجرة» وتسبب في حدوث انفجارات، حسب ما نقلته وكالة بلومبرج عن تغريدة لحاكم المنطقة، فينيامين كوندراتيف، على قناته على تطبيق تلجرام أمس. ولم تعلق مصادر رسمية وعسكرية أوكرانية حتى الآن على الحادث.