الجيش الصومالي يستعيد قاعدة عسكرية من «الشباب» الإرهابية

مقديشو (الاتحاد)

أعلن الجيش الوطني الصومالي استعادته قاعدة عسكرية في جنوب غرب البلاد من ميليشيا «الشباب» الإرهابية. وقالت الكتيبة التاسعة من الفرقة 60 بالجيش الوطني الصومالي، إنها نفذت عملية أمنية ناجحة ضد فلول مليشيات «الشباب» في جنوب غرب البلاد. ووفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، أمس، فإن العملية الأمنية جرى تنفيذها في منطقة «قيدر عدي» على بعد 30 كيلومتراً شمال غرب مدينة «حدر» عاصمة إقليم «بكول» بجنوب غرب الصومال. وأكد الضباط الذين قادوا العملية، لوكالة الأنباء الصومالية، أنه تم إلحاق أضرار جسمية بالمتمردين، مشيرين إلى أن الكتيبة استعادت قاعدة منطقة «قيدر عدي»، وصادرت أسلحة ومعدات كانت بحوزة الإرهابيين. وتخوض الحكومة الصومالية حرباً ضد حركة «الشباب» التي تأسّست مطلع 2004، والتي تبنّت منذ ذلك الوقت العديد من العمليات التفجيرية الانتحارية التي أودت بحياة مدنيين وعناصر من الجيش والشرطة الصوماليين.