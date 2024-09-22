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تشغيل أعلى محطة أرصاد جوية على جبال كونلون في الصين

تشغيل أعلى محطة أرصاد جوية على جبال كونلون في الصين
22 سبتمبر 2024 11:11

أعلنت الصين تشغيل منصة لمراقبة الطقس على ارتفاع 5287.71 متر في الجزء الأوسط من جبال كونلون في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم بشمال غربي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن هيئة الأرصاد الجوية ذكرت، أن المنصة، وهي الأعلى من نوعها في الصين، مصممة لمراقبة التعديل الاصطناعي للطقس والبحث العلمي لموارد المياه السحابية في جبال كونلون، حسبما ذكرت "ساينسنت. سي إن" مؤخرا.

وتدمج المنصة أنظمة مختلفة لمراقبة الأحوال الجوية من الأرض، ورصد المركبات الجوية بدون طيار على ارتفاعات عالية، وأبحاث ومراقبة الفيزياء الدقيقة للجليد السحابي، ورصد الهباء الجوي عبر نظام الليدار (نظام ضوئي للرصد وتحديد المدى).

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ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية الصينية، فإنه جنبا إلى جنب مع نظام الليدار عالي الأداء، وتكنولوجيا التصوير بالفيديو عالية الدقة، ونظام بيدو للملاحة عبر الأقمار الصناعية، ونظام مستقر لإمدادات الطاقة الشمسية، فإنها تكون بالتالي قد أنشأت شبكة رصد أرضية - جوية - فضائية شاملة.

وأوضحت الهيئة أن دمج وتطبيق هذه التقنيات له قيمة بحثية علمية كبيرة وإمكانات تطبيقية في التقاط ديناميكيات السحب بدقة، وتحسين عمليات إسقاط المطر (أو الثلوج) اصطناعيا، وتقييم تأثير تغير المناخ، واستكشاف استراتيجيات التكيف للنظم الإيكولوجية في البيئات القاسية وتوفير بيانات مباشرة قيمة لأبحاث تغير المناخ وحماية البيئة الإيكولوجية على مستوى العالم.

المصدر: وام
الصين
الطقس
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