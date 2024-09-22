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الفلبين تكشف حصيلة ضحايا الرياح الموسمية والأعاصير المدارية

أضرار خلفتها عاصفة في الفلبين
22 سبتمبر 2024 12:32

ذكر المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في الفلبين اليوم الأحد أن 25 شخصا لقوا حتفهم بسبب التأثيرات المشتركة للرياح الموسمية الجنوبية الغربية المتزايدة والأعاصير المدارية الأربعة الأخيرة.

وأوضح المجلس أنه تم تسجيل 13 حالة إصابة أيضا بسبب التأثيرات المشتركة للرياح الموسمية الجنوبية الغربية المتزايدة وأعاصير "فريدي" و"جينير" و"هيلين" و"إيجمي" المدارية، حسب صحيفة ذا ستار الفلبينية. وتردد أن ثمانية أفراد فقدوا. من بينهم، ستة في ميماروبا واثنان في المنطقة 9 . وبلغ عدد الأفراد المتضررين المقيمين في 1963 قرية في 13 منطقة حوالي مليون و449 ألفا و293 .

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وأضافت الصحيفة أن إجمالي خمسة آلاف و635 أسرة أو 23 ألفا و33 فردا، يبحثون حاليا عن مأوى في 193 مركز إجلاء ، بينما تتلقى تسعة آلاف و194 أسرة أو 40 ألفا و231 فردا أيضا مساعدة، خارج المراكز. وذكر المجلس أن الخسائر التي تعرضت لها البنية التحتية بلغت 22 مليونا و571 ألفا و500 بيزو، حيث تضرر إجمالي 48 مبنى. 

المصدر: وكالات
الفلبين
الفيضانات
الرياح
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