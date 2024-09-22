الإثنين 23 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تساقط ثلوج كثيفة وغير معتادة على جنوب أفريقيا

تساقط ثلوج كثيفة وغير معتادة على جنوب إفريقيا
22 سبتمبر 2024 16:02

توفيت امرأة جراء تساقط الثلوج الكثيفة وغير المعتادة على شرق جنوب أفريقيا منذ الجمعة، حسبما أعلنت السلطات الأحد.
وقالت الهيئة المعنية بحالة الطرقات في الصباح، إنّ السير لا يزال مقطوعا على مسافة حوالي ثلاثين كيلومترا، خصوصا في المحاور الرئيسية للبلاد التي تربط جوهانسبرغ بمدينة دوربان الواقعة على الساحل الشرقي.

أخبار ذات صلة
إعادة تكوين جينوم بشري لشخصين عاشا قبل 10 آلاف عام
جنوب أفريقيا.. «الفوز المثير»

وعلق أشخاص قرب مدينة مويبلاس على بعد حوالي 430 كيلومترا من جوهانسبرغ.
وتواصلت عمليات إنقاذ الركّاب في ظروف صعبة للغاية الأحد، خصوصا حول ممر فان رينين في جبال دراكنزبرغ على بعد حوالى 330 كيلومترا جنوب شرق جوهانسبرغ. وفي هذه المناطق، وصل مستوى الثلوج إلى مترين، حسبما أعلنت السبت منظمة تعزيز سلامة الطرقات "أرايف ألايف" على منصة إكس.

المصدر: وكالات
جنوب أفريقيا
الثلوج
آخر الأخبار
الإمارات تبحث تعزيز التعاون المالي مع البحرين
اقتصاد
الإمارات تبحث تعزيز التعاون المالي مع البحرين
اليوم 16:33
أحمد درويش المهيري
علوم الدار
«مطوعة الفريج» مبادرة مجتمعية جديدة من إسلامية دبي
اليوم 16:23
جامعة أبوظبي
علوم الدار
جامعة أبوظبي تستعرض برامجها في «الخليج للتدريب والتعليم»
اليوم 16:21
جامعة خليفة تنظم «منتدى الروبوتات في أفريقيا»
علوم الدار
جامعة خليفة تنظم «منتدى الروبوتات في أفريقيا»
اليوم 16:00
جزيرة ياس تكتسي بالأخضر احتفاءً باليوم الوطني السعودي
الترفيه
جزيرة ياس تكتسي بالأخضر احتفاءً باليوم الوطني السعودي
اليوم 15:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©