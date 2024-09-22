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ستارمر يقدم وعودا جديدة للبريطانيين

ستارمر يحضر المؤتمر السنوي لحزب العمال
22 سبتمبر 2024 17:12

تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بحماية الخدمات العامة واستبعاد تدابير التقشف مع انطلاق المؤتمر السنوي لحزب العمال، اليوم الأحد.
هذا المؤتمر هو الأول الذي يعقده الحزب، وهو على رأس الحكومة منذ 15 عاما.
يأتي المؤتمر، الذي يستمر أربعة أيام في مدينة ليفربول، شمال غرب إنكلترا، بعد ثلاثة أشهر من تحقيق حزب العمال فوزا كبيرا في الانتخابات العامة على المحافظين.
وقال ستارمر لصحيفة "الأوبزرفر"، اليوم الأحد "إذا نظرت إلى قائمة ما فعلناه في 11 أسبوعا، فسأزعم بقوة أننا فعلنا أكثر بكثير مما فعلته الحكومة الأخيرة على الأرجح في السنوات الـ 11 الماضية".
وأكد ستارمر لصحيفة "صنداي ميرور" أنه بينما أعطى الجمهور "تقييما خاما وصادقا" لحالة البلاد، إلا أنه أراد توضيح الفوائد التي يمكن للناخبين توقعها "الأمل، وبريطانيا المتغيرة".
كما أوضح أنه على الرغم من تخفيف التوقعات قبل الميزانية المستحقة في نهاية أكتوبر، فإن الحكومة لن تسلك "طريق التقشف".
ووعد ستارمر بحماية الخدمات العامة، وقال لصحيفة "أوبزرفر" إنه "سيتأكد من أن خدماتنا العامة تعمل بشكل صحيح"، وتعهد بحماية العمال من زيادات الضرائب.
وأضاف "لقد تكبد الناس الكثير من الزيادات الضريبية ولم يعد هناك مجال كبير لزيادات الضرائب. لهذا السبب، التزمت فيما يتعلق بالعمال".

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المصدر: وكالات
كير ستارمر
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الخدمات العامة
حزب العمال
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