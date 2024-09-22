فوز كومارا ديساناياكي بالرئاسة في سريلانكا

أعلنت لجنة الانتخابات في سريلانكا، اليوم الأحد، فوز أنورا كومارا ديساناياكي بالانتخابات الرئاسية، متقدما على الرئيس المنتهية ولايته وعلى زعيم المعارضة.

وسيتم تنصيب ديساناياكي رسميا، صباح غد الاثنين، بحسب اللجنة الانتخابية.

وكتب ديساناياكي، على منصة "اكس" بعيد إعلان فوزه "هذا النصر هو نصرنا جميعا (...) معا نحن مستعدون لإعادة كتابة تاريخ سريلانكا".

وأقر رانيل ويكريميسينغه الرئيس المنتهية ولايته، مساء اليوم الأحد، بهزيمته وقال في تصريح "بكثير من المحبة والاحترام لهذه الأمة التي أقدر، أضع مستقبلي بين يدي الرئيس الجديد".

وبعد انتهاء فرز الأصوات، حصد ديساناياكي 42,3% من الأصوات، حسبما أعلنت اللجنة الانتخابية على موقعها الإلكتروني.

وحل زعيم المعارضة ساجيث بريماداسا في المركز الثاني بحصوله على 32,76 بالمئة من الأصوات، فيما حل الرئيس المنتهية ولايته رانيل ويكريميسينغه في المركز الثالث بحصوله على 17,27 بالمئة.

وشهدت الانتخابات نسبة مشاركة مرتفعة بلغت حوالى 76 بالمئة، بحسب لجنة الانتخابات.

شهدت سريلانكا، في 2022، أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، أدت إلى احتجاجات في الشوارع إلى الإطاحة بالرئيس آنذاك غوتابايا راجاباكسا الذي حاصر متظاهرون غاضبون قصره واقتحموه، ما اضطره إلى مغادرة البلاد.

وخلفه ويكريميسينغه الذي قاد سياسة تقشف قاسية وزاد الضرائب وخفض بشكل جذري الإنفاق العام.

وتمكّن ويكريميسينغه، خلال العامين اللذين أمضاهما في منصبه، من إعادة الهدوء إلى الشارع.

وقال الرئيس المنتهية ولايته إن "التاريخ سيحكم على جهودي ويمكنني القول بثقة إنني بذلت ما في وسعي لإعادة الاستقرار إلى البلاد".