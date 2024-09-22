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السودان.. ارتفاع عدد وفيات الكوليرا لــ 370 منذ أغسطس

أرشيفية
23 سبتمبر 2024 01:20

الخرطوم (وكالات)

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أعلنت وزارة الصحة السودانية، أمس، تسجيل 7 وفيات جديدة جراء وباء الكوليرا لترتفع الحصيلة إلى 370 حالة وفاة منذ أغسطس الماضي. وأفادت وزارة الصحة في بيان، عن تسجيل 348 إصابة جديدة، بينها 7 حالات وفاة، في 5 ولايات هي الخرطوم وكسلا والقضارف ونهر النيل وسنار. وأوضح البيان أن الإصابات ارتفعت بذلك إلى 12 ألفاً و201 حالة، بينها 370 وفاة في 9 ولايات من أصل 18 ولاية بالبلاد منذ أغسطس. 
وكانت آخر حصيلة للوزارة حول الوباء الخميس الماضي، حيث أعلنت الوزارة ارتفاع الإصابات إلى أكثر من 11 ألف، بينها 348 حالة وفاة منذ أغسطس. 
وفي 12 أغسطس الماضي، أعلنت السلطات السودانية الكوليرا وباء في البلاد.
وتتزامن الكوارث الطبيعية والصحية هذا العام مع استمرار المعاناة جراء حرب متواصلة في البلاد منذ منتصف أبريل 2023، خلّفت قرابة 10 ملايين نازح ولاجئ.

السودان
وزارة الصحة السودانية
الكوليرا
كسلا
القضارف
نهر النيل
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