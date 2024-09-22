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7 قتلى بقصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في غزة

المدرسة التي تعرضت للقصف (رويترز)
23 سبتمبر 2024 01:21

غزة (الاتحاد)

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قتل 7 فلسطينيين وأصيب عدد آخر، أمس، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي مئات النازحين بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة. وقال المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة محمود بصل، إن «الطائرات الإسرائيلية قصفت مدرسة كفر قاسم التي تؤوي مئات من النازحين في مخيم الشاطئ». وأضاف: «القصف أسفر عن استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة عدد آخر بينهم حالات خطيرة».
وهذا الحادث الثاني من نوعه خلال أقل من 24 ساعة حيث استهدف الجيش الإسرائيلي، أمس الأول، مدرسة تؤوي مئات النازحين في «حي» جنوب شرقي مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل 22 فلسطينياً وإصابة 30 آخرين بجروح معظمهم من الأطفال والنساء. وبذلك يرتفع عدد مراكز النزوح والإيواء التي استهدفها الجيش الإسرائيلي في غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، إلى 182، استنادا لبيانات المكتب الإعلامي الحكومي.
ويواجه الفلسطينيون منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة معاناة النزوح المتكرر، إذ يأمر الجيش الإسرائيلي أهالي مناطق وأحياء سكنية بإخلائها استعدادا لقصفها وتدميرها والتوغل داخلها. ويضطر الفلسطينيون خلال نزوحهم إلى اللجوء للمدارس أو لمنازل أقربائهم أو معارفهم، والبعض يقيم خياما في الشوارع والمدارس أو أماكن أخرى مثل السجون ومدن الألعاب، في ظل ظروف إنسانية صعبة حيث لا تتوفر المياه ولا الأطعمة الكافية، وتنتشر الأمراض.

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