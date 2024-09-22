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زيلينسكي: هذا الخريف حاسم لمصير الأزمة في أوكرانيا

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
23 سبتمبر 2024 00:17

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إن الأحداث "هذا الخريف" ستحدد مسار عامين ونصف العام من الأزمة التي تعيشها بلاده.
وأوضح زيلينسكي، في فيديو صور في طائرة تنقله إلى الولايات المتحدة "سيتقرر هذا الخريف ما سيحدث تاليا في هذه الأزمة".
وأكد "ستقدم أوكرانيا خطة النصر في الولايات المتحدة، وسيكون رئيس الولايات المتحدة أول من يراها كاملة".
وأوضح الرئيس الأوكراني أنه سيعرض الخطة بعد ذلك على "جميع قادة الدول الشريكة لنا"، وكذلك على الكونغرس الأميركي و"كلا المرشحين الرئاسيين" هاريس وترامب.
وذكرت وكالة "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية للأنباء، الأحد، أن زيلينسكي وصل إلى نيويورك لحضور جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
تتزامن زيارة زيلينسكي مع الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لإعداد حزمة مساعدات عسكرية قيمتها 375 مليون دولار أميركي لأوكرانيا.
وسيقدم زيلينسكي "خطة النصر" في الأزمة الأوكرانية إلى الرئيس الأميركي بايدن ونائبته كاملا هاريس المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية خلال اجتماعين منفصلين يوم الخميس.
يأمل زيلينسكي أيضا في لقاء المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب، الذي وصف المساعدات الأميركية لأوكرانيا بأنها إهدار للمال.
وقال ترامب إنه سيلتقي مع زيلينسكي هذا الأسبوع على الأرجح لكن دون أن يعلن عن موعد الاجتماع.
ويواجه ترامب هاريس في الانتخابات الأميركية المقررة في الخامس من نوفمبر.

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المصدر: وكالات
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