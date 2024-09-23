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زيلينسكي يصل إلى الولايات المتحدة

جانب من استقبال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الولايات المتحدة
23 سبتمبر 2024 08:54

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الأحد إلى الولايات المتّحدة حيث سيقدّم لنظيره الأميركي جو بايدن وللكونغرس "خطة النصر" التي أعدّتها كييف لإنهاء الأزمة بينها وبين موسكو.

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وبدأ زيلينسكي هذه الزيارة البالغة الأهمية من ولاية بنسلفانيا (شرق) حيث تفقّد مصنعاً للأسلحة.
وقال الرئيس الأوكراني في حسابه على منصة إكس "لقد بدأت زيارتي للولايات المتحدة بالإعراب عن امتناني لجميع العاملين في المصنع".
ومن المقرّر أن يقصد الرئيس الأوكراني في هذه الزيارة بشكل خاص نيويورك وواشنطن حيث سيستقبله بايدن في البيت الأبيض الخميس.

المصدر: وكالات
جو بايدن
فولوديمير زيلينسكي
الولايات المتحدة الأميركية
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