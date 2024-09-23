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ارتفاع حصيلة وفيات الأمطار الغزيرة في اليابان

عمال الإنقاذ يواصلون عملياتهم في محافظة إيشيكاوا اليابانية
23 سبتمبر 2024 10:09

تسببت الأمطار الغزيرة التي سقطت على محافظة إيشيكاوا اليابانية في مقتل 6 أشخاص على الأقل وفقدان 10 آخرين، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

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وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أنه تم الإبلاغ عن فقدان شخصين، أحدهما في بلدة نوتو والآخر في مدينة سوزو، ولا يزال مكانهما غير معروف، وفقا للشرطة المحلية. كما أكدت التقارير أن هناك ثمانية آخرين لم يتم التأكد من سلامتهم، مما يرفع عدد الأشخاص المفقودين إلى 10.وقامت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية في صباح يوم الأحد بتخفيف تحذير الطقس من حالة الطوارئ بسبب الأمطار الغزيرة في أجزاء من محافظة إيشيكاوا إلى تحذير فقط، ولكن السلطات دعت إلى ضرورة الاستمرار في توخي اليقظة من الفيضانات والانهيارات الأرضية المحتملة.

المصدر: وكالات
اليابان
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