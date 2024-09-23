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الرئيس السوري يعيّن نائبا له ويشكل حكومة جديدة

الرئيس السوري بشار الأسد
23 سبتمبر 2024 17:25

ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، اليوم الاثنين، أن الرئيس بشار الأسد أصدر مرسوماً يقضي بتعيين نائب للرئيس وآخر بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة الدكتور محمد غازي الجلالي.
وكلف الرئيس السوري، منتصف الشهر الحالي، الجلالي تشكيل حكومة، إذ ينص الدستور السوري على أن ولاية الحكومة تنتهي مع انتهاء ولاية مجلس الشعب.
وتحل الحكومة الجديدة محل الحكومة المنتهية ولايتها التي باشرت مهام تصريف الأعمال منذ الانتخابات البرلمانية في منتصف يوليو الماضي.
كما صدر مرسوم بتعيين وزير الخارجية السابق فيصل المقداد نائبا لرئيس الجمهورية.
وأضافت الوكالة أن الرئيس "فوَّض الدكتور المقداد بمتابعة تنفيذ السياسة الخارجية والإعلامية في إطار توجيهات رئيس الجمهورية".
وشهدت التشكيلة الجديدة تغييرات في أربع عشرة وزارة أبرزها الاقتصاد والمالية والإعلام والزراعة والكهرباء والثقافة.
وأسندت حقيبة الخارجية إلى بسام صباغ الذي كان يشغل منصب نائب وزير الخارجية والمغتربين منذ أغسطس 2023، بعد أن كان مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك منذ نوفمبر 2020.
وحافظ وزراء الدفاع والداخلية والنفط والاتصالات والأوقاف والتنمية الإدارية على حقائبهم.

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المصدر: وكالات
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حكومة جديدة
فيصل المقداد
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