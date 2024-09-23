وفاة 4 مهاجرين ومخاوف من فقد كثيرين قبالة اليونان

أعلن خفر السواحل في اليونان انتشال جثث أربعة مهاجرين بعد غرق قارب كانوا على متنه، اليوم الاثنين، قبالة جزيرة "ساموس" اليونانية.

ويعتقد أن ما لا يقل عن 30 مهاجرا كانوا على متن الزورق الذي غرق قبالة الشواطئ الصخرية لمنطقة "آجيوس إيزيدوروس" في الجزء الشمالي الغربي من الجزيرة الواقعة في بحر إيجة، وفقا لمسؤولي خفر السواحل.

وقال مسؤول بخفر السواحل إن من بين المهاجرين الأربعة، الذين عُثر على جثثهم، ثلاث نساء. وذكر مسؤول آخر أن خمسة مهاجرين أنقذوا حتى الآن من بينهم امرأة حبلى وقاصر ونقلوا إلى المستشفى لإجراء فحوص طبية.

تشارك طائرة هليكوبتر تابعة للبحرية وأربع سفن في عملية البحث التي أطلقها خفر السواحل في وقت مبكر من صباح اليوم بعد تلقي بلاغ من أحد السكان عن وصول عدد قليل من المهاجرين إلى الشاطئ.

وذكر المسؤول أن الرياح القوية في المنطقة أعاقت عملية الإنقاذ.

وتمشط السلطات اليونانية الجزيرة بحثا عن أي مفقودين ربما وصلوا إلى الشاطئ بالفعل.

كانت اليونان بوابة مفضلة للمهاجرين واللاجئين من الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا لدخول الاتحاد الأوروبي في عامي 2015 و2016 إذ وصل إلى جزرها ما يقرب من مليون شخص معظمهم على زوارق مطاطية.

وتراجع تدفق المهاجرين لكنه عاود الارتفاع مرة أخرى في العام الماضي.