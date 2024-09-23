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السنغال تستيقظ على فاجعة جديدة جراء قوارب الهجرة

طاقم إنقاذ يستعد للبحث عن ناجين وجثث بعد غرق قارب مهاجرين قبالة السنغال (أرشيفية)
23 سبتمبر 2024 19:30

استيقظت السنغال، اليوم الاثنين، على فاجعة جديدة سببها قوارب الموت التي يحاول عبرها الشبان الهجرة إلى أوروبا.
وقالت القوات المسلحة في السنغال، اليوم، إنها عثرت على ما لا يقل عن 30 جثة في حالة تحلل في قارب على بعد نحو 70 كيلومترا قبالة سواحل العاصمة دكار.
جاء في بيان للقوات المسلحة أن البحرية تلقت بلاغا بوجود القارب، مساء أمس الأحد، وأن قارب دورية اتجه إلى المنطقة على الفور.
وذكر البيان "أُحصيت 30 جثة حتى الآن" وأن التحقيقات ستوفر معلومات أدق عن عدد القتلى والمكان الذي انطلق منه القارب.
وأضاف الجيش أن "عمليات الانتشال وتحديد الهويات والنقل حساسة جدا لأن الجثث في حال تحلل متقدمة".
وطريق الهجرة عبر المحيط الأطلسي من ساحل غرب أفريقيا إلى جزر الكناري الإسبانية أحد أخطر طرق الهجرة في العالم، وعادة ما يستخدمه مهاجرون أفارقة في محاولة للوصول إلى إسبانيا.
وقالت منظمة (ووكينج بوردرز)، المعنية بالدفاع عن حقوق المهاجرين في يونيو، إن عددا غير مسبوق يقدر بنحو 5000 مهاجر لاقوا حتفهم في المياه في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024 أثناء محاولتهم الوصول إلى الأرخبيل الإسباني.

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المصدر: آ ف ب
السنغال
الهجرة
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