الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أوروبا: مليار يورو لدعم الدول المتضررة من فيضانات 2023

فيضانات في بولندا (وكالات)
24 سبتمبر 2024 03:17

بروكسل (وكالات)

أخبار ذات صلة
الأمم المتحدة: الوضع في السودان «يائس»
لطيفة بنت محمد تؤكد أهمية تعزيز التعاون بين الإمارات وفرنسا

وافقت دول الاتحاد الأوروبي، أمس، على تقديم مساعدات بقيمة أكثر من مليار يورو (1.1 مليار دولار) لخمس دول ضربتها فيضانات قوية خلال عام 2023. وستذهب الأموال من صندوق التضامن الأوروبي إلى إيطاليا وسلوفانيا واليونان وفرنسا والنمسا. ومن المتوقع أن تحصل كل من إيطاليا وسلوفينيا على أكبر حصة بواقع نحو 450 مليون يورو، و430 مليون يورو، بعدما تعرضتا لضرر كبير العام الماضي بعد هطول أمطار غزيرة. ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من تسبب الفيضانات في دمار واسع النطاق في أنحاء وسط وشرق أوروبا خلال الأيام الأخيرة، من رومانيا إلى بولندا، حيث تعهدت المفوضية الأوروبية بتقديم مساعدات إضافية لمواجهة الكوارث بقيمة 10 مليارات يورو.

الاتحاد الأوروبي
الفيضانات
فرنسا
اليونان
سلوفينيا
النمسا
فيضانات
إيطاليا
أوروبا
آخر الأخبار
أرشيفية
الأخبار العالمية
اليابان تصدر تحذيراً من "تسونامي" بعد زلزال قوي
اليوم 08:16
المكسيك يتأهب لوصول إعصار "جون" العنيف
الأخبار العالمية
المكسيك يتأهب لوصول إعصار "جون" العنيف
اليوم 08:09
رئيس الدولة يستقبل ولي عهد البحرين
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل ولي عهد البحرين
اليوم 07:56
نشاط دبلوماسي مكثف للإمارات في الأمم المتحدة
الأخبار العالمية
نشاط دبلوماسي مكثف للإمارات في الأمم المتحدة
اليوم 03:17
كامالا هاريس أثناء مغادرتها مطار لاغوارديا في نيويورك (أ ف ب)
الأخبار العالمية
700 مسؤول في الأمن القومي الأميركي يؤيدون هاريس
اليوم 03:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©