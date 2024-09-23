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روسيا تحبط محاولة اختراق أوكرانية في مقاطعة كورسك

مقاتلة روسية تطلق صواريخ على جنود أوكرانيين في منطقة كورسك (أرشيفية)
24 سبتمبر 2024 03:17

موسكو (وكالات)

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زيلينسكي يصل إلى الولايات المتحدة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن مظليين من قوات الشمال الروسية، أحبطوا محاولة وحدات تابعة لقوات كييف تنفيذ اختراق في عمق أراضي مقاطعة كورسك. وأفادت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، أمس، بأن الوزارة أكدت في بيانها أن القوات الروسية «أحبطت المحاولة الأوكرانية، بالإضافة إلى تدمير معداتهم في المنطقة الحدودية المحاذية لمقاطعة كورسك». وفي السادس من أغسطس، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجوما بهدف الاستيلاء على أراضٍ في مقاطعة كورسك الروسية. 
في الأثناء، يواصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زيارته إلى الولايات المتحدة، حيث سيعرض على نظيره الأميركي والكونغرس «خطة النصر» التي أعدّتها كييف لإنهاء النزاع الدائر منذ عامين ونصف العام بينها وبين موسكو.
وشدّد زيلينسكي على أنّ «هذا الخريف سيكون حاسما لمآل» النزاع، لافتاً إلى أنّ نظيره الأميركي سيكون «أول من سيطلع بالتفصيل» على مقترحاته لإنهاء النزاع مع روسيا. وقال إنّ «هذه الحرب لا يمكن أن تنتهي إلا بسلام عادل من خلال جهود دولية، وخطة أوكرانيا للنصر ستكون على طاولة جميع حلفائنا».

 

كورسك
روسيا
فولوديمير زيلينسكي
أوكرانيا
كييف
الجيش الروسي
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