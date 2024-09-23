نشاط دبلوماسي مكثف للإمارات في الأمم المتحدة

نيويورك (الاتحاد)

شهد وفد دولة الإمارات المشارك في اجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك نشاطاً دبلوماسياً مكثفاً شمل عقد لقاءات ثنائية وندوات، وتوقيع اتفاقيات وإطلاق منصة لـ«الذكاء الاصطناعي».

والتقت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحالف من أجل الاستدامة العالمية»، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79 مع معالي الدكتور عبدالله الدردري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومساعد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومدير المكتب الإقليمي، للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسفيرة ميلان فيرفير، المديرة التنفيذية لمعهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن، ودينا المنصوري، رئيسة قسم الذكاء الاصطناعي والبيانات في مجموعة «إي آند».

كما أطلقت دولة الإمارات منصة «الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية المستدامة»، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك على هامش أعمال «قمة المستقبل».

وتهدف المبادرة إلى تسخير القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي، لتحسين البيانات المتاحة أمام صنّاع السياسات في المنطقة العربية.

وشارك في الحدث الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد.

والتقت معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، مع معالي تانيا فاجون، نائبة رئيس الوزراء وزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية في سلوفينيا، ومعالي فالدراك ويتاكر، وزير خارجية نيكاراغوا، ومعالي ماركو دجوريتش، وزير خارجية صربيا، كما التقت مع يورغن شتوك، الأمين العام لـ«الإنتربول»، والدكتورة رولا دشتي، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا.

كما عقدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، لقاءً مع إنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

كما استضافت الإمارات حدثاً جانبياً بالتعاون مع أذربيجان، وإيطاليا، ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو»، والبنك الدولي، حول «تعزيز العمل المناخي من خلال الزراعة المستدامة وأنظمة الغذاء المرنة».

وشاركت في الحدث معالي الدكتورة آمنة الضحاك، ومعالي مريم المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة.

والتقت معالي مريم المهيري، وعبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، مع روجر فوريز، المدير التنفيذي لإدارة النمو العالمي والفرص لدى مؤسسة غيتس.

وفي إطار الاستعدادات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، عقدت الإمارات والسنغال، بصفتهما المضيفين المشاركين للمؤتمر، مناقشة مع الشركاء المعنيين، بما يشمل الدول الأعضاء والمجتمع المدني والقطاع الخاص. وترأس وفد الدولة في المشاورات عبد الله بالعلاء.