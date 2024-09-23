الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

شركات طيران توقف رحلاتها إلى بيروت وتل أبيب

24 سبتمبر 2024 03:17

بيروت (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
وفود أمنية من 3 دول إلى لبنان لمنع «حرب شاملة»
الإمارات تعبر عن بالغ القلق من الهجمات الإسرائيلية على لبنان

أعلنت الخطوط الجوية السويسرية، أمس، استمرار تعليق الرحلات الجوية من وإلى العاصمة الإسرائيلية تل أبيب حتى 14 أكتوبر، كما قررت شركة «لوفتهانزا» الألمانية إلغاء الرحلات إلى تل أبيب أيضاً حتى التاريخ نفسه، فيما قررت استمرار تعليق الرحلات إلى العاصمة اللبنانية بيروت حتى 26 أكتوبر.
وقالت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني أمس، إن الأردن علق الرحلات الجوية التي تشغلها شركات الطيران الأردنية إلى بيروت حتى إشعار آخر، كما أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية تعليق رحلاتها من وإلى لبنان حتى إشعار آخر.
وفي سياق آخر، دعت الصين، أمس، رعاياها في لبنان إلى مغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن في ظل استفحال الوضع الأمني جراء القصف الإسرائيلي.
وحذرت السفارة الصينية لدى لبنان في بيان عبر موقعها الإلكتروني رعاياها المتواجدين في تلك المناطق من «الاستخفاف بخطورة الوضع والعودة إلى أرض الوطن أو المغادرة إلى مناطق آمنة في أقرب الآجال، إضافة إلى عدم السفر إلى المناطق الخطرة والحساسة».

لوفتهانزا
لبنان
سويسرا
إسرائيل
الرحلات الجوية
مطار بيروت الدولي
تل أبيب
بيروت
آخر الأخبار
أرشيفية
الأخبار العالمية
اليابان تصدر تحذيراً من "تسونامي" بعد زلزال قوي
اليوم 08:16
المكسيك يتأهب لوصول إعصار "جون" العنيف
الأخبار العالمية
المكسيك يتأهب لوصول إعصار "جون" العنيف
اليوم 08:09
رئيس الدولة يستقبل ولي عهد البحرين
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل ولي عهد البحرين
اليوم 07:56
نشاط دبلوماسي مكثف للإمارات في الأمم المتحدة
الأخبار العالمية
نشاط دبلوماسي مكثف للإمارات في الأمم المتحدة
اليوم 03:17
كامالا هاريس أثناء مغادرتها مطار لاغوارديا في نيويورك (أ ف ب)
الأخبار العالمية
700 مسؤول في الأمن القومي الأميركي يؤيدون هاريس
اليوم 03:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©