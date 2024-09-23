شركات طيران توقف رحلاتها إلى بيروت وتل أبيب

بيروت (الاتحاد)

أعلنت الخطوط الجوية السويسرية، أمس، استمرار تعليق الرحلات الجوية من وإلى العاصمة الإسرائيلية تل أبيب حتى 14 أكتوبر، كما قررت شركة «لوفتهانزا» الألمانية إلغاء الرحلات إلى تل أبيب أيضاً حتى التاريخ نفسه، فيما قررت استمرار تعليق الرحلات إلى العاصمة اللبنانية بيروت حتى 26 أكتوبر.

وقالت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني أمس، إن الأردن علق الرحلات الجوية التي تشغلها شركات الطيران الأردنية إلى بيروت حتى إشعار آخر، كما أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية تعليق رحلاتها من وإلى لبنان حتى إشعار آخر.

وفي سياق آخر، دعت الصين، أمس، رعاياها في لبنان إلى مغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن في ظل استفحال الوضع الأمني جراء القصف الإسرائيلي.

وحذرت السفارة الصينية لدى لبنان في بيان عبر موقعها الإلكتروني رعاياها المتواجدين في تلك المناطق من «الاستخفاف بخطورة الوضع والعودة إلى أرض الوطن أو المغادرة إلى مناطق آمنة في أقرب الآجال، إضافة إلى عدم السفر إلى المناطق الخطرة والحساسة».