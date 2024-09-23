منفذ محاولة اغتيال ترامب الثانية خطط للعملية قبل أشهر

أعلن ممثلو الادعاء الأميركي، الاثنين، أن المسلح المشتبه به في المحاولة الثانية لاغتيال دونالد ترامب كتب رسالة مروعة قبل أشهر عن "محاولة اغتيال" الرئيس السابق.

ظهرت الرسالة في وقت كان من المقرر أن يمثل راين روث (58 عاما) أمام المحكمة في جنوب فلوريدا بتهمة ارتكاب جريمة بسلاح ناري بعد اعتقاله أثناء فراره من ملعب ترامب الدولي للغولف في "وست بالم بيتش" في 15 سبتمبر الجاري.

وقال ممثلو الادعاء الفدراليون، الاثنين، إن روث ترك صندوقا في منزل شخص مجهول الهوية "قبل عدة أشهر"، يحتوي على ذخيرة وأنبوب معدني ومواد بناء وهواتف "ورسائل مختلفة".

وبعد أن علم بمحاولة الاغتيال الواضحة، فتح الشاهد الصندوق على ما يبدو وعثر على رسالة موجهة إلى "العالم".

وجاء في الرسالة "كانت هذه محاولة اغتيال لدونالد ترامب لكنني خذلتك".

وأضافت "لقد بذلت قصارى جهدي وبذلت كل ما في وسعي. الأمر متروك لك الآن لإكمال المهمة، وسأعرض 150 ألف دولار لمن يستطيع إكمال المهمة".

ولم يتضح ما إذا كان يشير إلى محاولة منفصلة سابقة لاغتيال ترامب أو تلك التي حدثت في ملعب الغولف.

ويعتقد المحققون أن روث ربما كان تربص بترامب لـ12 ساعة تقريبا في ملعب فلوريدا.

وقبض عليه بعد أن رصدت الشرطة سيارته وهي تسير على طريق سريع قريب.

وبحسب الحكومة، فإن روث توجه إلى فلوريدا قبل شهر من اعتقاله وبدأ بمراقبة ملعب الغولف ومر بمنزل ترامب المطل على المحيط.

وفي منشورات على الإنترنت، كتب روث أنه صوت لصالح ترامب في عام 2016 لكن الرئيس أصبح مخيبا للآمال. وجاء في رسالة روث، التي ظهرت الصفحة الأولى منها في صورة مرفقة بأوراق المحكمة، "يتعين على رؤساء الولايات المتحدة على الأقل تجسيد النسيج الأخلاقي الذي تمثله أميركا، وأن يكونوا طيبين ومتعاطفين وغير أنانيين ويدافعوا دائما عن الإنسانية".

اتهم روث بحيازة سلاح برقم تسلسلي تم محوه وحيازة سلاح بشكل غير قانوني كمجرم، علما أن اتهامات أكثر خطورة قد توجه إليه بعد أن يعرض المدعون القضية أمام هيئة محلفين كبرى فدرالية.