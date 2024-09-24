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المكسيك يتأهب لوصول إعصار "جون" العنيف

المكسيك يتأهب لوصول إعصار "جون" العنيف
24 سبتمبر 2024 08:09

وُضعت المناطق الساحلية في جنوب المكسيك المطلة على المحيط الهادئ اليوم الثلاثاء في حالة تأهب عشية وصول الإعصار جون الذي اشتدّت قوته الاثنين ليصبح إعصاراً من الفئة الثالثة.
ومن المتوقع أن يصل الإعصار إلى اليابسة اليوم الثلاثاء.

وقال المركز الوطني للأعاصير "إن إتش سي" ومقرّه الولايات المتّحدة إنّ جون بات "قريباً جداً" من اليابسة، ترافقه رياح عاتية تصل سرعتها إلى 195 كلم/ساعة.
وحذّر المركز من أنّ "رياح الإعصار المدمّرة والعواصف المهدّدة للحياة والفيضانات المفاجئة تتواصل".

وأضاف "من الممكن أن تزداد قوة الإعصار خلال الساعتين المقبلتين قبل أن يصل جون إلى اليابسة. بعد وصوله إلى اليابسة، سيضعف الإعصار بسرعة فوق التضاريس المرتفعة في جنوب المكسيك".
وأصدرت السلطات تحذيراً لسكان المناطق الممتدة من شرق أكابولكو إلى باهياس دي هواتولكو على ساحل المحيط الهادئ.
ودعا الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور سكان المناطق الواقعة على طول الساحل إلى التأهب.

بدورها، أصدرت وكالة الحماية المدنية الوطنية تنبيهاً أحمر اللون، وطلبت من الناس البقاء في منازلهم والابتعاد عن النوافذ.

ومن المتوقع أن يتسبب الإعصار بهطول أمطار غزيرة على ولاية غيريرو المجاورة، التي ضربها إعصار أوتيس من الفئة الخامسة في 25 أكتوبر 2023.
ودمّر الإعصار أوتيس منتجع أكابولكو الساحلي، مما خلّف أكثر من 40 قتيلاً ونحو خمسين مفقوداً.

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المصدر: وكالات
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