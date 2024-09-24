الأربعاء 25 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إعصار "جون" يضرب المكسيك ويودي بحياة شخصين

قوارب على الماء بعد مرور إعصار جون في أكابولكو بالمكسيك
24 سبتمبر 2024 19:53

قضى شخصان على الأقل في جنوب المكسيك بعد مرور الإعصار جون الذي تراجعت شدته الثلاثاء إلى عاصفة استوائية، وفق ما أعلنت السلطات.
وقالت حاكمة ولاية غيريرو إيفلين سالغادو خلال مؤتمر صحافي إنه "تم الإبلاغ عن وفاة شخصين بسبب الانهيار الأرضي"في بلدة تلاكواشيستلاهواكا.
وصل الإعصار جون الاثنين إلى اليابسة في جنوب غرب البلاد بشدة صنفت من الفئة الثالثة على مقياس سفير-سيمبسون (المؤلف من خمس فئات تصاعدية) ما دفع إلى إطلاق تحذيرات من رياح عاتية وأمطار غزيرة. 
وفي المساء، انخفضت شدته إلى الفئة الثانية، وإلى عاصفة استوائية الثلاثاء.

أخبار ذات صلة
المكسيك يتأهب لوصول إعصار "جون" العنيف
السفارة المكسيكية بالدولة تحتفل باليوم الوطني
المصدر: وكالات
المكسيك
إعصار
آخر الأخبار
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
23 سبتمبر 2024
مايكروسوفت تكشف عن "الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة" لتعزيز الأمان والخصوصية
التعليم والمعرفة
مايكروسوفت تكشف عن "الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة" لتعزيز الأمان والخصوصية
اليوم 16:13
"المركزي الصيني" يعزز السيولة المصرفية بملياري يوان
اقتصاد
الصين تخفض سعر الفائدة لتحفيز الاقتصاد
اليوم 16:12
عجمان يسعى لتجنب «الرقم الكابوس»!
الرياضة
عجمان يسعى لتجنب «الرقم الكابوس»!
اليوم 16:00
حاكم أم القيوين يتقبل تعازي ولي عهد عجمان في وفاة الشيخ عبدالله بن أحمد المعلا
علوم الدار
حاكم أم القيوين يتقبل تعازي ولي عهد عجمان في وفاة الشيخ عبدالله بن أحمد المعلا
اليوم 15:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©