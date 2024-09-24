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استطلاع: هاريس تتقدم بفارق ضئيل على ترامب في السباق الرئاسي

صورة مجمعة لترامب وهاريس
24 سبتمبر 2024 21:50

 أظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة (سي.إن.إن) بالتعاون مع (إس.إس.آر.إس) نُشر اليوم الثلاثاء أن نائبة الرئيس الحالي الديموقراطية كامالا هاريس والمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب لا يزالان شبه متعادلين بين الناخبين المحتملين قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الخامس من نوفمبر.
وذكرت شبكة (سي.إن.إن) أن الاستطلاع أيضا الذي أجري في الفترة من 19 إلى 22 سبتمبر  ظهر حصول هاريس على 48 بالمئة وترامب على 47 بالمئة قبل ستة أسابيع من انتهاء الحملة الانتخابية.
وشمل الاستطلاع 2074 ناخبا مسجلا، بهامش خطأ يزيد أو ينقص ثلاث نقاط مئوية.

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المصدر: وكالات
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كامالا هاريس
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