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13 قتيلاً بغارتين إسرائيليتين وسط وشمالي غزة

تصاعد الدخان جراء القصف على غزة (أرشيفية)
25 سبتمبر 2024 01:30

غزة (الاتحاد)

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قُتل 13 فلسطينياً وأُصيب آخرون، مساء أمس، في غارتين إسرائيليتين وسط وشمالي قطاع غزة. وقال المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني الفلسطيني محمود بصل في بيان: «قتيلان وجرحى نتيجة قصف إسرائيلي على مجموعة من الفلسطينيين في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة». وأضاف في بيان آخر، «11 قتيلاً وجرحى نتيجة قصف إسرائيلي على منزل في النصيرات وسط قطاع غزة».
وعلى مدار يوم أمس، كثف الجيش الإسرائيلي من استهدافه لمخيم النصيرات حيث سبق وقصف مربعاً سكنياً كاملاً، وفق بيان سابق للدفاع المدني.
وقالت مصادر طبية: إن 9 فلسطينيين قتلوا في قصف منازل مواطنين بمخيم النصيرات.
كما استهدف الجيش في المخيم في وقت لاحق منزلاً ما أسفر عن مقتل سيدة وإصابة عدد من الفلسطينيين. وتتواصل الغارات الإسرائيلية على مناطق مختلفة من قطاع غزة ما يتسبب بسقوط قتلى وجرحى.

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