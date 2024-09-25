الصين تختبر صاروخاً باليستياً عابراً للقارات

أعلنت وزارة الدفاع الصينية أنّ الجيش الصيني أجرى الأربعاء تجربة صاروخية بإطلاقه فوق المحيط الهادئ صاروخاً بالستياً عابراً للقارات.



وقالت الوزارة في بيان إنّ "القوة الصاروخية في الجيش الصيني أطلقت باتجاه أعالي البحار في المحيط الهادئ صاروخاً بالستياً عابراً للقارات يحمل رأساً حربياً وهمياً في الساعة 08:44 من يوم 25 سبتمبر، وقد سقط الصاروخ بدقة في المنطقة البحرية المحددة سلفاً".

ولم توضح الوزارة أين تحديدا سقط الصاروخ ولا طبيعته.



وتُعتبر الصواريخ البالستية العابرة للقارات من أقوى الأسلحة في العالم ويمكنها حمل رؤوس حربية نووية.

وفي بيانها، قالت الوزارة إنّ "إطلاق الصاروخ يندرج في إطار برنامج التدريب الروتيني السنوي للقوة الصاروخية".



وأضافت أنّ هذه التجربة "سمحت بأن يُختبر بشكل فعّال أداء الأسلحة والمعدّات وكذلك مستوى تدريب القوات، وحقّقت الهدف المنشود".



