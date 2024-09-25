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«التعاون الخليجي»: مواصلة دعم «الأونروا» ومساندة أهدافها

جاسم البديوي وفيليب لازاريني خلال اللقاء
26 سبتمبر 2024 01:24

نيويورك (الاتحاد)

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أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي مواصلة دعم المجلس لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، ومساندة أهدافها التي تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني. 
وذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون في بيان أن ذلك جاء خلال استقبال البديوي للمفوض العام لوكالة «الأونروا»، فيليب لازاريني، في مقر بعثة المجلس بالأمم المتحدة، وذلك على هامش مشاركة البديوي في اجتماعات الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة. 
وأعرب لازاريني خلال اللقاء وفق البيان عن تقديره العميق للجهود والإسهامات الكبيرة التي تقدمها دول مجلس التعاون لدعم الوكالة الأممية في مواجهة التحديات المتزايدة التي يمر بها الشعب الفلسطيني. 
ولفت المسؤول الأممي إلى أن هذه المساهمات تعد من الركائز الأساسية في تمكين «الأونروا» من الاستمرار في تقديم خدماتها الصحية والإغاثية للاجئين الفلسطينيين. 
وتأسّست «الأونروا» عام 1949 وتقدّم للاجئين الفلسطينيين في كلّ من غزة والضفة الغربية المحتلة ولبنان وسوريا والأردن خدمات عديدة خصوصاً التعليم والرعاية الصحية.
وفي قطاع غزة المحاصر، حيث تُعتبر الوكالة الأممية «العمود الفقري» للاستجابة الإنسانية في غزة، قُتل 222 على الأقل من موظفي الوكالة وطال الدمار أو الضرر ثلثي منشآتها.

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