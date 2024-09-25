الإمارات تطلق النسخة الثالثة من تحدي تكنولوجيا الغذاء العالمي

نيويورك (الاتحاد)

أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة النسخة الثالثة من مسابقة تحدي تكنولوجيا الغذاء العالمي خلال الاجتماع السنوي لمبادرة كلينتون العالمية، والذي عقد في مدينة نيويورك بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يواجه العالم تحدي إطعام نحو ملياري شخص إضافي بحلول عام 2050.

ويقدم تحدي تكنولوجيا الغذاء في نسخته الثالثة أكبر جائزة نقدية في تاريخ المسابقة، والتي ينظمها كل من شركة «تمكين» ومكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة بدولة الإمارات، بالشراكة مع مؤسسة بيل وميليندا جيتس، ومبادرة كلينتون العالمية، وكل من مبادرة الإمارات الوطنية للحد من فقد وهدر الطعام «نعمة»، وسلال «الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا الزراعية في دولة الإمارات العربية المتحدة».

ويوسّع تحدي تكنولوجيا الغذاء نطاق اهتمامه هذا العام ليشمل الغذاء والمياه، الغذاء والطاقة، وفقدان وهدر الغذاء.

وسيتوّج التحدي أربع شركات ناشئة لتحصل على جائزة نقدية بقيمة إجمالية تبلغ مليوني دولار، إلى جانب دعم طرح الحلول الفائزة في السوق والوصول إلى شبكة واسعة من الشركاء، لتنطلق هذه الشركات الأربع في مشاريع وشراكات جديدة لتطوير وتوسيع حلولها التقنية الرائدة، بداية في الإمارات كمنصة إطلاق تمكّن هذه الشركات بعد ذلك من توسيع نطاق حلولها في الأسواق الأكثر احتياجاً في دول الجنوب العالمي، والمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي العالمي.

وأطلق النسخة الثالثة من تحدي تكنولوجيا الغذاء العالمي الرئيستان المشاركتان للتحدي، وهما معالي مريم المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة بدولة الإمارات والرئيس المشارك لتحدي تكنولوجيا الغذاء، وريما المقرب، رئيس مجلس إدارة شركة «تمكين»، كما انضم التحدي في نسخته الثالثة لجهود مبادرة كلينتون العالمية نحو «الالتزام بالعمل».



خطوات جريئة

قالت معالي مريم المهيري: «بعد الإعلان التاريخي في مؤتمر الأطراف «كوب 28» حول الزراعة المستدامة، وأنظمة الغذاء المرنة، والعمل المناخي، والإعلان عن الشراكة بين الإمارات ومؤسسة غيتس بشأن الابتكار الزراعي، بات واضحاً أن أنظمة الإنتاج الغذائي تلعب دوراً محورياً في أزمة المناخ العالمية، لذا، أصبحت الحاجة ملحّة لاتخاذ خطوات جريئة تقوم على الابتكار والتفكير التحويلي لإعادة تشكيل منظومة الغذاء، خاصة مع تزايد الطلب على الغذاء، والمياه، والطاقة»، وأضافت معاليها: «من خلال تحدي تكنولوجيا الغذاء العالمي، نهدف إلى تعزيز تضافر الجهود العالمية ومشاركة جميع الدول في طرح الأفكار وتطوير استراتيجيات لدعم قضية حيوية كالأمن الغذائي».



دمج الأفكار

قالت ريما المقرب، رئيس مجلس إدارة شركة تمكين والرئيس المشارك لتحدي تكنولوجيا الغذاء: «يعد الابتكار محوراً أساسياً في رؤية ونهج الإمارات، فقد أدركنا أن تسريع وتيرة التقدم يتطلب دمج الأفكار الرائدة مع شراكات فعالة واستثمارات ذكية في مراحلها المبكرة، ولقد أثبت هذا النهج نجاحه في تحقيق نتائج نوعية على المستويين المحلي والدولي».