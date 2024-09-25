عبدالله بن زايد يؤكد التزام الإمارات الثابت بدعم الشعب الفلسطيني

نيويورك (وام)

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، كلاً على حدة، معالي عيدروس الزبيدي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، ورؤساء وزراء سانت فنسنت وغرينادين وكينيا وغينيا، بالإضافة إلى وزراء خارجية فرنسا والمجر وليبيريا وتوفالو ونيجيريا والفلبين وهندوراس، كما عقد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان اجتماعاً مشتركاً مع سندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، والتقى سيغريد كاج، كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وتفصيلاً، التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، معالي عيدروس الزبيدي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني.

جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومجمل التطورات على الساحة اليمنية، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، معرباً عن تمنياته لليمن وشعبها الشقيق الاستقرار والرخاء والازدهار.

حضر اللقاء معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، والسفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.

كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، في نيويورك، عدداً من رؤساء الوزراء ووزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، كلاً على حدة.

فقد التقى سموه معالي رالف جونسالفيس، رئيس وزراء سانت فنسنت وغرينادين، ومعالي موساليا مودافادي، رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في جمهورية كينيا، ومعالي أمادو أوري باه، رئيس وزراء جمهورية غينيا.

كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، معالي جان نويل باروت، وهنأه بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية في الجمهورية الفرنسية.

والتقى سموه معالي بيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة في المجر، ومعالي سارة بيسولو نيانتي، وزيرة خارجية جمهورية ليبيريا، ومعالي بولسون بانابا، وزير الخارجية والعمل والتجارة في توفالو، ومعالي يوسف مايتاما توجار، وزير خارجية جمهورية نيجيريا الاتحادية، ومعالي انريكي مانالو، وزير الخارجية في جمهورية الفلبين، ومعالي ادواردو إنريكي رينا، وزير خارجية هندوراس.

وناقش سموه مع أصحاب المعالي الوزراء، عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى بحث علاقات التعاون في مجالات عدة، منها الاقتصادية والتكنولوجية والذكاء الاصطناعي والتجارية والاستثمارية والثقافية والتعليمية والزراعية والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والمناخ وغيرها.

كما تطرقت مباحثات سموه مع وزراء الخارجية إلى أهمية العمل المتعدد الأطراف في مواجهة التحديات العالمية الملحة، بالإضافة إلى ضرورة تعزيز العمل المشترك في إطار المنظمات الدولية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاجتماعات، أن دولة الإمارات حريصة على بناء شراكات مثمرة ومستدامة مع دول العالم الشقيقة والصديقة، ترتكز على قاعدة صلبة من الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وتهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في المجتمعات، وتعزيز ازدهار ورخاء الشعوب.

كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مع أصحاب المعالي الوزراء، مجمل التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومنها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.

وفي هذا الصدد، أكد سموه نهج دولة الإمارات الراسخ في دعم السلام والاستقرار والتنمية في العالم، مشيراً إلى أهمية تعزيز العمل الدولي الجماعي في مواجهة التحديات الراهنة كافة من أجل تحقيق الأمن المستدام والاستقرار والحياة الكريمة للشعوب.

وفي سياق متصل، عقد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، اجتماعاً مشتركاً مع سندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، جرى خلاله بحث علاقات التعاون والشراكة الإستراتيجية بين دولة الإمارات والبرنامج على صعيد العمل الإنساني العالمي.

حضر اللقاءات، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، وسلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، والسفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، والسيد عمر شحادة، مبعوث وزير الخارجية لجزر الباسيفيك والكاريبي.

والتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية في نيويورك، سيغريد كاج، كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة.

وبحث سموه وكاج، خلال اللقاء الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعانيها المدنيون في قطاع غزة، وسبل تعزيز الاستجابة الدولية لهذه الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

كما تطرق الجانبان إلى الجهود الإقليمية والدولية المبذولة تجاه وقف إطلاق النار في القطاع، بما يسمح بنفاذ المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة بشكل كافٍ وعلى نحو آمن ومستدام.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، التزام دولة الإمارات الثابت بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، مشيراً إلى الحرص على التعاون مع الأمم المتحدة وكافة الأطراف المعنية في المجتمع الدولي لتقديم الدعم الإنساني اللازم للمدنيين المتضررين في القطاع، بما يسهم في تخفيف معاناتهم.

حضر اللقاء معالي لانا زكي نسيبة، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، والسفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.