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قتلى جراء سيول وأمطار غزيرة في الهند

أرشيفية
26 سبتمبر 2024 10:18

 هطلت أمطار شديدة الغزارة على مومباي في الهند مما تسبب في حدوث سيول ووفاة أربعة أشخاص على الأقل وإصابة الحياة في المدينة بالشلل وإجبار المدارس على الإغلاق اليوم الخميس.

وسجلت بعض مناطق مومباي هطول أمطار بكميات بلغ منسوبها نحو 275 ملليمتراً مساء أمس الأربعاء مما أوقف تماماً حركة المرور على الطرق وأجل مواعيد القطارات لملايين من سكان المدينة.
وقال مسؤولون إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم في وقائع مرتبطة بهطول الأمطار.

ومع توقع هطول المزيد من الأمطار، أصدرت السلطات أعلى مستوى من التحذيرات في عموم المدينة وحثت السكان على البقاء في منازلهم. وأغلقت المدارس والكليات أبوابها وطلبت السلطات من الصيادين البقاء بعيداً عن المسطحات المائية حتى غد الجمعة.

وقالت هيئة الأرصاد الهندية في بيان إن الأمطار الموسمية التي تهطل عادة على البلاد بدأت في الانحسار عن الشمال الغربي في وقت سابق من هذا الأسبوع وهو ما يتخطى موعدها الطبيعي بنحو أسبوع.


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المصدر: وكالات
سيول
الهند
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