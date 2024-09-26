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الجيش الروسي يعلن السيطرة على مدينة أوكرانية

دبابات تنقل جنودا من الجيش الروسي
26 سبتمبر 2024 17:24

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن قواتها سيطرت على مدينة في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، مواصلة بذلك تقدمها المستمر منذ أشهر على حساب قوات كييف في هذه المنطقة.
وأفادت الوزارة، في بيان، بأن الجيش سيطر على مدينة "أوكراينسك".
تعلن روسيا بانتظام السيطرة على قرى، معظمها في منطقة دونيتسك، لكن سيطرتها على مدن نادر وأكثر أهمية بشكل عام.
تقع "أوكراينسك" على مقربة من "سيليدوفي" و"كوراخوفي"، وهما مدينتان أخريان تقترب منهما قوات موسكو.
كان الجيش الروسي أعلن في وقت سابق من سبتمبر الجاري، سيطرته على بلدة "كراسنوغوريفكا" الواقعة في المنطقة نفسها وتبعد نحو عشرة كيلومترات عن "أوكراينسك".
تعتزم روسيا السيطرة على مدينة "بوكروفسك" المنجمية الرئيسية في المنطقة، وهي تعد محورا استراتيجيا للوجستيات الجيش الأوكراني.
وشنت أوكرانيا هجوما كبيرا في 6 أغسطس الماضي في منطقة "كورسك" الروسية، وأعلنت السيطرة على مئات الكيلومترات المربعة وعشرات القرى والبلدات.

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المصدر: آ ف ب
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السيطرة على قرية
أوكراينسك
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