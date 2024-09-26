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بكين وكييف تبحثان سبل إنهاء الأزمة الأوكرانية

وزير الخارجية الصيني وانغ يي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
26 سبتمبر 2024 21:10

أعلنت كييف، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا بحث مع نظيره الصيني وانغ يي، سبل التوصل إلى سلام دائم في أوكرانيا.
وكان وانغ الذي التقى في وقت سابق نظيره الروسي سيرغي لافروف، شدد هذا الأسبوع على أن الدبلوماسية هي الحل الوحيد للأزمة التي بدأت في فبراير 2022.
وأعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية أن وانغ يي اجتمع مع أندريه سيبيغا، الذي عيّن في منصبه في سبتمبر الجاري، وكذلك أندريه ييرماك، مدير مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي، على  هامش أعمال الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك.
تخلل اللقاء مع وانغ تبادل "وجهات النظر حول مبادئ إقامة سلام شامل وعادل ودائم لأوكرانيا على أساس ميثاق الأمم المتحدة"، كما أعلن سيبيغا على شبكة "تلغرام" التابعة للوزارة.
وأضاف المصدر نفسه أن سيبيغا وييرماك "شكرا الصين على دعمها لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها".
وتطرق اللقاء كذلك إلى "الخطوات المقبلة لتطوير العلاقات الثنائية والتجارية"، بحسب كييف.
من جهتها، اكتفت وزارة الخارجية الصينية بالقول، في بيان نشر اليوم الخميس، إن وانغ ونظيره "تبادلا وجهات النظر حول قضايا مثل الأزمة الأوكرانية".
من جهتها، وصفت وزارة الخارجية الروسية هذا اللقاء بأنه "بناء" لأنه تناول "آفاق تسوية الأزمة الأوكرانية".

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المصدر: وكالات
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