الأمم المتحدة تحذّر من عجزها عن مساعدة أوكرانيا هذا الشتاء

حذّرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، اليوم الخميس، من أن المنظمة الدولية لا تملك الأموال اللازمة لمساعدة الأوكرانيين هذا الشتاء.

وقالت كارولينا ليندهولم بيلينغ ممثلة المنظمة في أوكرانيا إن "مستوى تمويل منظمات مثل منظمتنا منخفض جدا لهذه الفترة من السنة".

وتملك المفوضية حاليا 47% فقط من الأموال التي تحتاجها لمساعدة ملايين الأوكرانيين النازحين أو المتضررين من الحرب في بلادهم كما أضافت. وفي الفترة نفسها السنة الماضية، كانت المفوضية ممولة بنسبة 70%.

تعد أوكرانيا حاليا نحو 3,6 ملايين نازح، لكن تقدم الجيش الروسي في منطقة دونباس (شرق) وزيادة الضربات الروسية ضد البنية التحتية والمدن الأوكرانية يتسبب في نزوح سكاني جديد، على ما أضافت ليندهولم بيلينغ.

وأكدت أنه "تم إجلاء نحو 99 ألف شخص على سبيل المثال من القرى الواقعة عند خط الجبهة في منطقة دونيتسك منذ الأول من آب/اغسطس".

تساعد المفوضية في أوكرانيا المنظمات المحلية على استقبال هؤلاء النازحين وتساعد أيضا أكثر الأشخاص ضعفا، لا سيما مع اقتراب فصل الشتاء. وأوضحت ممثلتها في كييف أن المنظمة تقدم، على سبيل المثال، مساعدة مالية لهؤلاء الأشخاص لكي يتمكنوا من شراء الملابس الشتوية أو الحطب أو "حزم حرارية" ما يتيح لهم عزل منازلهم بشكل أفضل.

وقالت إن نحو 650 ألف شخص معنيون بهذه المساعدة، محذرة من أنه "إذا تمكنا من الحصول على الأموال التي نحتاجها، فأنا على ثقة من أننا سنكون قادرين على مساعدتهم"، وإلا فلن يكون ذلك ممكنا.

وأوضحت ليندهولم بيلينغ أن المفوضية لاحظت أيضا منذ هذا الصيف زيادة في عدد الأوكرانيين الفارين من بلادهم، مشيرة إلى انقطاع التيار الكهربائي كأحد الأسباب الرئيسية لمغادرتهم.

في السابق، لم يذكر أحد هذا السبب، ولكن منذ حزيران/يونيو، ذكر 25% من الأشخاص الذين تمت مقابلتهم عند الحدود أن انقطاع التيار الكهربائي هو السبب الثاني، بعد الأمن، وراء قرارهم بالمغادرة. وأوضحت أن هذا الرقم ارتفع إلى 49% في تموز/يوليو قبل أن يتراجع الى 28% في آب/اغسطس.

وحذرت من أن زيادة حادة في الضربات الروسية على منشآت الطاقة في أوكرانيا والشتاء القاسي يمكن أن يتسببا في زيادة عدد المغادرين.

وتابعت "لذلك من الضروري أن تتلقى أوكرانيا الدعم الذي تحتاجه لإصلاح منشآت الطاقة".

وقد أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، أثناء زيارتها لكييف الجمعة الماضي، أن الاتحاد الأوروبي سيساعد أوكرانيا على "إصلاح" الأضرار الناجمة عن الضربات الروسية وسيصّدر الكهرباء إلى البلاد. وقالت فون دير لايين إن هذا الدعم يفترض أن يغطي "25%" من احتياجات أوكرانيا خلال الشتاء.