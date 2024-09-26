الجيش النيجيري: مقتل عشرات من قادة جماعات إرهابية

قال متحدث باسم الجيش النيجيري، اليوم الخميس، إن الجيش قتل خلال الأشهر الثلاثة الماضية العشرات من زعماء الجماعات الإرهابية والمسلحين ومئات المقاتلين في شتى أنحاء البلاد في إطار عملية عسكرية متواصلة.

وقال المتحدث العسكري الميجر جنرال إدوارد بوبا "العمليات الهجومية، التي نفذتها القوات، أسفرت عن تحييد 65 من الزعماء والقادة والعناصر الإرهابية البارزة في جميع مسارح العمليات".

وأضاف بوبا، في بيان "في الربع الثالث من هذا العام، قامت القوات بتحييد 1937 إرهابيا في المجمل، واعتقال 2782 من المشتبه بهم في جرائم الإرهاب وعناصر إجرامية أخرى، وذلك بالإضافة إلى إنقاذ 1854 رهينة".

ومن بين القتلى أعضاء من جماعة بوكو حرام الإرهابية وحماعات مرتبطة بتنظيم داعش المتشدد وعصابات قطاع طرق مختلفة.