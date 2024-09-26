الجمعة 27 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بايدن: مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بـ8 مليارات دولار

جنود أوكرانيون في منطقة خاركيف بالقرب من خط المواجهة (رويترز)
27 سبتمبر 2024 01:28

واشنطن (وكالات)

أخبار ذات صلة
الإمارات: ضرورة إيجاد حل سلمي يحقق تطلعات الشعب السوداني
«التربية» تبحث تعزيز التعاون مع روسيا الاتحادية
الأزمة الأوكرانية
تابع التغطية كاملة

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تزيد على 8 مليارات دولار، تشمل إرسال أسلحة جديدة بعيدة المدى وصواريخ باتريوت.
وقال بايدن، في بيان: «لما يقرب من ثلاث سنوات، حشدت الولايات المتحدة العالَمَ للوقوف مع أوكرانيا، وكان من أولويات إدارتي تزويدها بالدعم الذي تحتاجه».
ويقدم زيلينسكي للمسؤولين الأميركيين «خطة نصر» جديدة غير معلنة، أشار إلى أنها ستشمل طلبات لتعزيز الضمانات الأمنية الغربية لأوكرانيا، وزيادة المساعدات العسكرية وتأمين المزيد من الدعم المالي.
ونقلت شبكة CNN أن زيلينسكي سيؤكد للإدارة الأميركية أن أوكرانيا ما تزال قادرة على الانتصار، ولا تحتاج إلى التنازل عن الأراضي التي فقدتها لإنهاء القتال، إذا تم تقديم مساعدات كافية على عجل.
وذكر بايدن أنه سيزود أوكرانيا بقنابل انزلاقية تستخدمها طائرات مقاتلة من طراز F-16، والمعروفة باسم أسلحة المواجهة المشتركة، بالإضافة إلى بطارية باتريوت إضافية وصواريخ دفاع جوي.
واستغل زيلينسكي زيارته للولايات المتحدة هذا الأسبوع، بما في ذلك خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأربعاء، لحث الإدارة الأميركية على تجهيز بلاده بأسلحة إضافية.
وكانت إدارة بايدن تفكر في مثل هذه الخطوة، لكن بايدن لم يعط الضوء الأخضر بعد، وفق الشبكة الأميركية.
وبالإضافة إلى الاجتماع مع بايدن، سيتحدث زيلينسكي بشكل منفصل مع نائبة الرئيس والمرشحة «الديمقراطية» للانتخابات الرئاسية الأميركية كامالا هاريس.
وبحثت إدارة بايدن، مؤخراً، مع الكونجرس مسألة السماح باستخدام 5.6 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا قبل 30 سبتمبر الجاري، وهي نهاية السنة المالية الفيدرالية.
وقال مسؤولون أميركيون إن «البيت الأبيض يعتزم إخطار الكونجرس بأنه بصدد الإعلان عن سحب ما قيمته 5.6 مليار دولار من مخزونات الأسلحة الأميركية»، بحسب ما نقلته «رويترز».
ولدى إدارة بايدن ما يقرب من 6 مليارات دولار متبقية، مما يُعرف باسم «سلطة السحب الرئاسي» لتسليم الأسلحة والمعدات إلى أوكرانيا قبل انتهاء هذه السلطة بنهاية الشهر الجاري، بحسب «سي أن أن».
وتسمح سلطة الرئيس الأميركي بالسحب من مخزونات الأسلحة الحالية لمساعدة حلفاء الولايات المتحدة في حالات الطوارئ، بحسب المختصين.
وفي سياق آخر، أعلنت كييف، أمس، أن وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا بحث مع نظيره الصيني وانغ يي، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، سبل التوصل إلى سلام دائم في أوكرانيا.
وكان وانغ الذي التقى في وقت سابق نظيره الروسي سيرغي لافروف، شدد هذا الأسبوع على أن الدبلوماسية هي الحل الوحيد للنزاع المتواصل في أوكرانيا منذ مطلع العام 2022.
وأعلنت الخارجية الأوكرانية أن وانغ يي اجتمع مع أندريه سيبيغا الذي عيّن في منصبه في سبتمبر الجاري، وكذلك أندريه ييرماك، مدير مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي.
وتخلل اللقاء مع وانغ تبادل «وجهات النظر حول مبادئ إقامة سلام شامل وعادل ودائم لأوكرانيا على أساس ميثاق الأمم المتحدة» وفقاً لما أعلنه سيبيغا.
وأضاف المصدر نفسه أن سيبيغا وييرماك «شكرَا الصين على دعمها لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها».
وتطرق اللقاء كذلك إلى «الخطوات المقبلة لتطوير العلاقات الثنائية والتجارية»، بحسب كييف.
من جهتها، اكتفت وزارة الخارجية الصينية بالقول، في بيان نُشر أمس، إن وانغ ونظيره «تبادلا وجهات النظر حول قضايا مثل الأزمة الأوكرانية».
وأضافت أنه خلال 75 عاماً، شهدت العلاقات الصينية الروسية «تقلبات» لكن «الدرس المهم هو أنه طالما أننا نلتزم بمبادئ حسن الجوار الدائم»، فإن العلاقات الثنائية «ستواصل تقدمها المتواصل».
ومن جهتها، وصفت الخارجية الروسية هذا اللقاء بأنه «بنّاء» لأنه تناول «آفاق تسوية الأزمة الأوكرانية».

جو بايدن
أميركا
أوكرانيا
روسيا
الأزمة الأوكرانية
الحرب في أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
الرئيس الأميركي
آخر الأخبار
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
23 سبتمبر 2024
خالد بن محمد بن زايد يزور المصابين من منتسبي القوات المسلحة
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يزور المصابين من منتسبي القوات المسلحة
اليوم 13:11
طحنون بن زايد: الإمارات لديها رؤية أن تصبح الدولة الأكثر استعداداً للمرحلة القادمة في مجال الذكاء الاصطناعي
علوم الدار
طحنون بن زايد: الإمارات لديها رؤية أن تصبح الدولة الأكثر استعداداً للمرحلة القادمة في مجال الذكاء الاصطناعي
اليوم 13:06
ريال مدريد ينازل أتلتيكو دون «سلاح مبابي»!
الرياضة
ريال مدريد ينازل أتلتيكو دون «سلاح مبابي»!
اليوم 13:05
تين هاج: فلسفة توتنهام في مصلحة اليونايتد!
الرياضة
تين هاج: فلسفة توتنهام في مصلحة اليونايتد!
اليوم 12:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©