الجمعة 27 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إسرائيل تستولي على 8 دونمات في أريحا

طفل يمشي بين أنقاض في مبنى محترق بمخيم جنين (أ ف ب)
27 سبتمبر 2024 01:28

رام الله (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
إسرائيل ترفض مقترح «هدنة» وتتوعد بمواصلة هجماتها في لبنان
لبنان: مخزون الوقود المخصص لتوليد الكهرباء يكفي 12 يوماً

أعلنت السلطات الإسرائيلية، أمس، الاستيلاء على مساحة 8 دونمات من الأراضي في قرية «فصايل» بمحافظة أريحا والأغوار، بموجب أمر عسكري، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في بيان، إن «السلطات الإسرائيلية أعلنت استيلاءها على 8 دونمات من أراضي قرية فصايل وفق أمر عسكري، لأغراض أمنية».
وأشارت إلى أن «الأمر يهدف إلى إضافة مساحة لطريق أمني جديد يربط مستوطنة تومر جنوبي فصايل بالشارع رقم 90».
وأكدت أن «هذا الأمر العسكري هو الثامن خلال شهر سبتمبر الجاري، في تصاعد كبير لعمليات نزع ملكية الأراضي بحجة الأغراض العسكرية والأمنية في الفترة الأخيرة».
ومؤخراً، كثف مستوطنون هجماتهم على القرية بالتزامن مع رفع وتيرة أعمال التجريف والسيطرة على الأراضي بقوة السلاح، فيما شهدت الحركة الاستيطانية في الضفة ارتفاعاً ملحوظاً.
ووفق تقديرات إسرائيلية، يقيم أكثر من 720 ألف مستوطن في مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
واقتحم مستوطنون أمس، باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة، بحماية من القوات الإسرائيلية.
وأفادت دائرة الأوقاف في القدس، أن «عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى في مجموعات وسط انتشار مكثّف للقوات الإسرائيلية على مداخل البلدة القديمة قي القدس».
في سياق متصل، هدمت جرافات إسرائيلية منزلاً ومنشآت زراعية في الأغوار الشمالية.

فلسطين
الأراضي الفلسطينية
إسرائيل
السلطات الإسرائيلية
الاستيطان
الاستيطان الإسرائيلي
أريحا
الأغوار
الوحدات الاستيطانية
الضفة الغربية
آخر الأخبار
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
23 سبتمبر 2024
خالد بن محمد بن زايد يزور المصابين من منتسبي القوات المسلحة
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يزور المصابين من منتسبي القوات المسلحة
اليوم 13:11
طحنون بن زايد: الإمارات لديها رؤية أن تصبح الدولة الأكثر استعداداً للمرحلة القادمة في مجال الذكاء الاصطناعي
علوم الدار
طحنون بن زايد: الإمارات لديها رؤية أن تصبح الدولة الأكثر استعداداً للمرحلة القادمة في مجال الذكاء الاصطناعي
اليوم 13:06
ريال مدريد ينازل أتلتيكو دون «سلاح مبابي»!
الرياضة
ريال مدريد ينازل أتلتيكو دون «سلاح مبابي»!
اليوم 13:05
تين هاج: فلسفة توتنهام في مصلحة اليونايتد!
الرياضة
تين هاج: فلسفة توتنهام في مصلحة اليونايتد!
اليوم 12:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©