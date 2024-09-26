إسرائيل تستولي على 8 دونمات في أريحا

رام الله (الاتحاد)

أعلنت السلطات الإسرائيلية، أمس، الاستيلاء على مساحة 8 دونمات من الأراضي في قرية «فصايل» بمحافظة أريحا والأغوار، بموجب أمر عسكري، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في بيان، إن «السلطات الإسرائيلية أعلنت استيلاءها على 8 دونمات من أراضي قرية فصايل وفق أمر عسكري، لأغراض أمنية».

وأشارت إلى أن «الأمر يهدف إلى إضافة مساحة لطريق أمني جديد يربط مستوطنة تومر جنوبي فصايل بالشارع رقم 90».

وأكدت أن «هذا الأمر العسكري هو الثامن خلال شهر سبتمبر الجاري، في تصاعد كبير لعمليات نزع ملكية الأراضي بحجة الأغراض العسكرية والأمنية في الفترة الأخيرة».

ومؤخراً، كثف مستوطنون هجماتهم على القرية بالتزامن مع رفع وتيرة أعمال التجريف والسيطرة على الأراضي بقوة السلاح، فيما شهدت الحركة الاستيطانية في الضفة ارتفاعاً ملحوظاً.

ووفق تقديرات إسرائيلية، يقيم أكثر من 720 ألف مستوطن في مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

واقتحم مستوطنون أمس، باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة، بحماية من القوات الإسرائيلية.

وأفادت دائرة الأوقاف في القدس، أن «عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى في مجموعات وسط انتشار مكثّف للقوات الإسرائيلية على مداخل البلدة القديمة قي القدس».

في سياق متصل، هدمت جرافات إسرائيلية منزلاً ومنشآت زراعية في الأغوار الشمالية.