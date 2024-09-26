الجمعة 27 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

24 قتيلاً بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين ومنازل في غزة

المدرسة التي تعرضت لقصف إسرائيلي (أ ف ب)
27 سبتمبر 2024 01:24

غزة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
إسرائيل ترفض مقترح «هدنة» وتتوعد بمواصلة هجماتها في لبنان
إسرائيل تستولي على 8 دونمات في أريحا

قتل 24 فلسطينياً وأصيب عدد آخر بجراح، أمس، جراء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، ومنزلين سكنيين بمخيم النصيرات ومدينة خان يونس جنوباً.
وقال متحدث الدفاع المدني في القطاع محمود بصل: «15 قتيلاً، بينهم أطفال ونساء، وعشرات الإصابات منها حالات خطيرة، في قصف إسرائيلي على مدرسة حفصة بنت عمر في الفالوجا بمخيم جباليا».
بدوره، قال مستشفى العودة في تل الزعتر ببلدة بيت لاهيا شمال القطاع، في بيان إنّ 5 إصابات وصلت إلى المستشفى جراء استهداف مدرسة في «الفالوجا».
وقال شهود عيان، إن «القصف الإسرائيلي تسبب بأضرار واسعة في مباني المدرسة، حيث تناثرت جثامين القتلى والجرحى في المكان».
وأضافوا أن «المدرسة تؤوي مئات النازحين المدنيين الذين فقدوا منازلهم بفعل الغارات الإسرائيلية»، مشيرين إلى أن طواقم الدفاع المدني وفرق الإنقاذ تحاول انتشال جثامين الضحايا وإخلاء الجرحى من تحت الأنقاض.
وفي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، أسفر قصف طائرة حربية إسرائيلية منزلاً عن مقتل 3 فلسطينيين وإصابة عدد آخر، وفق مصدر طبي.
وفي مدينة خان يونس، قتل 6 فلسطينيين بينهم أطفال، وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً شرق المدينة.
وقال مصدر محلي إن الغارة تسببت بتدمير المنزل المكون من طابقين بشكل كامل، إضافةً إلى مقتل وإصابة من كانوا بداخله.

فلسطين
قصف إسرائيلي
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
آخر الأخبار
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
23 سبتمبر 2024
العين ينظم «ربيع الشطرنج»
الرياضة
العين ينظم «ربيع الشطرنج»
اليوم 16:00
جانب من أعمال القمة
علوم الدار
اختتام "القمة العالمية لصناعة الطيران"
اليوم 15:37
مليون مستخدم جديد لـ"ستارلينك" خلال 4 أشهر
التعليم والمعرفة
مليون مستخدم جديد لـ"ستارلينك" خلال 4 أشهر
اليوم 15:27
نظمها مجلس محمد بن زايد.. ذياب بن محمد يشهد محاضرة حول مستقبل التكنولوجيا الخضراء
علوم الدار
نظمها مجلس محمد بن زايد.. ذياب بن محمد يشهد محاضرة حول مستقبل التكنولوجيا الخضراء
اليوم 15:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©