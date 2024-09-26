البنك الدولي: 100% من سكان غزة يعانون الفقر.. والتضخم 250%

غزة (الاتحاد)

قال البنك الدولي، أمس، إن كل سكان قطاع غزة يعانون الفقر مع بلوغ نسبته حاجز 100 بالمئة، وأشار إلى أن التضخم تجاوز 250 بالمئة، بسبب تبعات الحرب المستمرة منذ نحو عام.

وذكر البنك في تقرير بعنوان «التحديث الاقتصادي الفلسطيني»، أن الأراضي الفلسطينية شهدت انخفاضاً بنسبة 35 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول 2024، وهو الأكبر على الإطلاق.

وقال: «انكمش اقتصاد غزة بنسبة 86 بالمئة خلال هذه الفترة، بينما انكمش اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 25 بالمئة، وبلغت البطالة في الأراضي الفلسطينية مستويات قياسية وتجاوزت 50 بالمئة».

وتوقع البنك تفاقم فجوة التمويل لدى السلطة الفلسطينية، ومن «المتوقع أن تصل إلى ملياري دولار في 2024، مما يشكل مخاطر جسيمة على تقديم الخدمات وقد يؤدي إلى انهيار نظامي».

وأدى توقف العمليات التجارية في غزة إلى ترك الأسر بلا دخل، في وقت ارتفعت فيه أسعار السلع الأساسية بشكل كبير، مع تجاوز نسبة التضخم حاجز 250 بالمئة، بحسب التقرير.

وتابع: «انهار النظام التعليمي في غزة، وتضرر النظام الصحي بشكل كبير، حيث لم تعد 80 بالمئة من مراكز الرعاية الأولية تعمل، ونسبة الفقر بلغت 100 بالمئة بينما ارتفعت بالضفة الغربية من 12 بالمئة إلى 28 بالمئة».

وأكد أن «الصراع أدى إلى نقص حاد في النقد في غزة، مما أثر على الوصول إلى المساعدات والخدمات المالية».