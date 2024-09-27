فيضانات تضرب أجزاء من إنجلترا

تعرضت أجزاء من إنجلترا لأمطار غزيرة وفيضانات في الساعات الأولى من اليوم الجمعة.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيراً من اللون البرتقالي لأجزاء من ميدلاندز وجنوب البلاد الجمعة، وانقضى التحذير السادسة صباحاً (0500 بتوقيت جرينتش)، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

ومازال تحذير من اللون الأصفر من الأمطار قائماً لأجزاء كبيرة من إنجلترا وويلز قبل أن يهدأ الطقس المطير في النهاية بحلول العصر.

ووفقاً لتحذير مكتب الأرصاد الجوية، يمكن أن يسفر الطقس عن صعوبة في القيادة وغلق الطرق ومن المرجح أن تغمر المياه المنازل والمؤسسات التجارية وهناك "فرصة جيدة" أن تنعزل بعض المناطق بسبب الفيضانات.

ومن المرجح أيضاً حدوث تأجيلات وإلغاءات في خدمات القطارات والحافلات وانقطاع الكهرباء بينما أظهرت لقطات الفيديو التي نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي السيارات تكافح عبر الطرق المغمورة جزئياً بالمياه.