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إيشيبا يفوز بانتخابات رئاسة الحزب الحاكم في اليابان

إيشيبا يفوز بانتخابات رئاسة الحزب الحاكم في اليابان
27 سبتمبر 2024 16:32

نجح وزير الدفاع الياباني السابق إيشيبا شيجيرو، الذي حاول أن يصبح رئيساً للوزراء في عدة مناسبات، في المحاولة الخامسة اليوم الجمعة حيث انتخب رئيساً للحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، بعد تغلبه في جولة الإعادة على تاكايتشي ساناي وزيرة الأمن الاقتصادي التي كانت تطمح لأن تصبح أول زعيمة لليابان.

وحصد إيشيبا 215 صوتاً مقابل 194 صوت لمصلحة تاكايتشي، ومن المتوقع أن يختار إيشيبا المسؤولين التنفيذيين الجدد في الحزب الديمقراطي الليبرالي، الاثنين المقبل، ويشكل حكومته بعد انتخابه رئيساً للوزراء في جلسة استثنائية للبرلمان تبدأ يوم الثلاثاء.

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يذكر أن ليشيبا البالغ من العمر(67 عاماً) يترأس منذ مدة جمعية الصداقة البرلمانية الإماراتية اليابانية، وكان يشغل في السابق منصب الأمين العام للحزب الليبرالي الديموقراطي، فضلاً عن منصب وزير الزراعة، وأصبح عضواً في البرلمان في سن مبكرة بلغت 29 عاما، ممثلاً لمحافظة توتوري، حيث كان والده حاكماً.

المصدر: وام
اليابان
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