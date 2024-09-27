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الناتو يعتزم إنشاء قيادة جديدة قرب حدود روسيا

جنود من حلف الناتو يشاركون في مناورة عسكرية في فنلندا (أرشيفية)
27 سبتمبر 2024 16:52

قال أنتي هاكينن وزير الدفاع الفنلندي، اليوم الجمعة، إن حلف شمال الأطلسي (الناتو) سينشئ مقرا لقيادة برية جديدة في فنلندا بالقرب من الحدود الروسية العام المقبل، ستكون مكلفة بقيادة عمليات القوة البرية للحلف في شمال أوروبا في حالة نشوب نزاع عسكري.
وانضمت فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي العام الماضي، بعد الغزو الواسع الذي شنته روسيا المجاورة على أوكرانيا عام 2022.

  • أنتي هاكينن وزير الدفاع الفنلندي
    أنتي هاكينن وزير الدفاع الفنلندي
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وقال الوزير هاكينن، في متابعة لإعلان سابق أصدره في يونيو الماضي "قررت هذا الصباح أننا سنقترح على حلف شمال الأطلسي إنشاء القيادة بالاشتراك مع مقر الجيش في ميكيلي".
سيعمل المقر تحت قيادة قوة "نورفولك" المشتركة التابعة للحلف ومقرها الولايات المتحدة وبالاشتراك مع قيادة القوة البرية الفنلندية التي تتمركز بالفعل في "ميكيلي" على بعد ساعتين بالسيارة من الحدود الفنلندية الروسية.

  • قائد الجيش الفنلندي اللفتنانت جنرال باسي فاليماكي
    قائد الجيش الفنلندي اللفتنانت جنرال باسي فاليماكي

وقال هاكينن، في مؤتمر صحفي، إن القيادة ستحظى في البداية بميزانية سنوية قدرها 8.5 مليون يورو (9.5 مليون دولار أميركي).

المصدر: رويترز
حلف الناتو
حلف شمال الأطلسي
فنلندا
القيادة العسكرية
أنتي هاكينن
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