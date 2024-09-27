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موسكو تعلن تحقيق إنجاز جديد في شرق أوكرانيا

آثار معارك وقصف في منطقة دونيسك
27 سبتمبر 2024 17:09

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن قواتها سيطرت على قرية "مارينيفكا" في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.
وسرعت القوات الروسية، خلال الأسابيع القليلة الماضية، من وتيرة تقدمها في المنطقة وسيطرت على سلسلة من البلدات والقرى هناك. 
يعود آخر إنجاز ميداني أعلنت روسيا عن تحقيقه إلى أمس الخميس، حيث قالت وزارة الدفاع إن قواتها سيطرت على مدينة "أوكراينسك" في دونيتسك.
وأفادت الوزارة، في بيان، بأن الجيش سيطر على المدينة بالكامل.
تعلن روسيا بانتظام السيطرة على قرى، معظمها في منطقة دونيتسك، لكن سيطرتها على مدن أمر نادر وأكثر أهمية بشكل عام.
تقع "أوكراينسك" على مقربة من "سيليدوفي" و"كوراخوفي"، وهما مدينتان أخريان تقترب منهما قوات موسكو.

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المصدر: رويترز
السيطرة على قرية
دونيتسك
روسيا
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