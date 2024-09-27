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"هيلين" تخلّف قتلى وتشيع الفوضي في فلوريدا وجورجيا

أحياء سكنية غارقة تحت مياه الفيضانات في فلوريدا جراء العاصة "هيلين
27 سبتمبر 2024 18:43

ضربت العاصفة "هيلين"، ولايتي فلوريدا وجورجيا كإحدى أقوى العواصف في الولايات المتحدة مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وغرق أحياء وقطع الكهرباء عن أكثر من ثلاثة ملايين منزل ونشاط اقتصادي.
وصلت العاصفة من الفئة الرابعة منطقة "بيج بيند" بولاية فلوريدا اليوم الجمعة مما تسبب في مشهد فوضوي من قوارب مقلوبة في الموانئ وأشجار ساقطة وسيارات تقطعت بها السبل وشوارع تغمرها المياه.
في فلوريدا، أكد رون دي سانتيس حاكم الولاية وفاة سائق اصطدمت سيارته بحطام وحذر من أن حصيلة القتلى سترتفع على الأرجح.
وقال براين كمب حاكم جورجيا، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إن شخصين في مقاطعة ويلر لقيا حتفهما بعد وصول إعصار خلال العاصفة. وذكرت قناة تابعة لشبكة "إيه.بي.سي نيوز" أن رجل إطفاء قُتل حين سقطت شجرة على سيارته في بلاكشير بولاية جورجيا.
وجاء على موقع "باورأوتيدج دوت يو.إس" لتتبع أعطال الكهرباء أن الكهرباء انقطعت عن أكثر من أربعة ملايين منزل ونشاط اقتصادي في فلوريدا وجورجيا وولايتي شمال وجنوب كارولاينا وولايات أخرى في جنوب شرق الولايات المتحدة.
نفذت الشرطة ورجال الإطفاء مئات من عمليات الإنقاذ من المياه في مختلف أنحاء الولايات بعضها في أقصى الشمال مثل مدينة أتلانتا حيث اضطرت السلطات إلى إخلاء مجمع سكني بسبب الفيضانات.
وضعفت قوة الإعصار "هيلين" الذي اكتسح فلوريدا برياح بلغت سرعتها 225 كيلومترا في الساعة حين وصل إلى الشاطئ متحولا إلى عاصفة استوائية مع انتقاله إلى جورجيا في وقت مبكر من اليوم الجمعة.
كانت العاصفة، التي لا تزال قوية، محملة برياح بسرعة قصوى مستدامة بلغت 113 كيلومترا في الساعة اعتبارا من الساعة الخامسة صباحا اليوم الجمعة ومن المتوقع أن تستمر في التحرك شمالا نحو وادي تينيسي.
وقال المركز الوطني للأعاصير إن العاصفة، التي تهدد الحياة، تتزايد والرياح والأمطار الغزيرة مستمرة. وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرات من حدوث فيضانات في عدة مقاطعات في ولاية جورجيا وفي ولايتي جنوب وشمال كارولاينا صباح الجمعة.

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