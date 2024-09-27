ترامب يقدّم تعهدا لزيلينسكي بشأن الأزمة الأوكرانية

قال دونالد ترامب المرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، إنه سيعمل، في حال فوزه، مع أوكرانيا وروسيا لإنهاء الأزمة بينما كان يقف بجانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل اجتماعهما في نيويورك.

وأشاد ترامب بزيلينسكي، لكنه قال إنه يتمتع أيضا بعلاقات قوية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ترامب "لدينا علاقات جيدة للغاية (مع زيلينسكي)، وكما تعلمون لدي أيضا علاقات حسنة للغاية مع الرئيس بوتين".

وأضاف في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية المقرر إجراؤها في الخامس من نوفمبر المقبل "أعتقد إذا فزت، فسأحل الأمر بسرعة كبيرة".

وقال زيلينسكي، خلال حديث مع صحفيين في برج ترامب، إنه يريد مناقشة "خطة النصر" التي وضعتها أوكرانيا مع ترامب.

والتقى زيلينسكي، الذي يزور الولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الخميس الرئيس الديمقراطي جو بايدن ونائبة الرئيس كاملا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة.